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中信兄弟赴美春訓 體驗美式棒球文化

發稿時間：2018/02/23 14:36

最新更新：2018/02/23 14:48

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中信兄弟總教練史耐德（中）說，赴美春訓對於球員們是很棒的體驗。中央社記者曹宇帆土桑市攝 107年2月23日中信兄弟總教練史耐德（中）說，赴美春訓對於球員們是很棒的體驗。中央社記者曹宇帆土桑市攝 107年2月23日

（中央社記者曹宇帆土桑市22日專電）中華職棒中信兄弟隊，今天在美國亞利桑那州土桑市奇諾運動訓練營，舉行赴美春訓的開訓典禮。總教練史耐德說，來這裡就是吸取美式棒球文化的特長，使球員們受益。

中信兄弟是中華職棒首個赴美春訓的球隊，全體隊職員58人上午在土桑市（Tucson）奇諾運動訓練營（Kino Sports complex），與中華民國國旗和兄弟隊旗合影，宣布為期3週的集訓正式開始。

總教練史耐德（James Cory Snyder）接受中央社記者訪問表示，赴美春訓對於球員們是很棒的體驗，來這裡可觀摩美國職棒大聯盟MLB的賽事，了解大聯盟的球隊如何訓練，還有機會與大聯盟的球隊交手。

他表示，就是要讓球員接觸不同的棒球文化，看看美國是如何運作的，希望能吸收不同特點，融合為適合兄弟隊的方式，使球員們受益。

至於大聯盟值得中華職棒借鏡之處，史耐德說，關鍵還是在於基礎是否夠扎實，因基本功的細節牽一髮而動全身，台灣不乏能投善打的好球員，但是球員們必須懂得，細節的處理與掌握，對於棒球比賽有多麼重要。

中信兄弟赴美春訓開工首日，野手與投手分別在兩個不同的場地，展開暖身、傳接球、內野守備與打擊練習。

多次獲得中華職棒金手套獎的游擊手王勝偉，接受中央社記者訪問表示，一個球隊至少有60至70個選手，如果都集中在同個球場裡，難免影響訓練的效果。

他說，反觀大聯盟春訓基地的主副球場，規劃明確且設施完整，球場的草皮與紅土更是大不同，期盼美式的棒球文化帶給大家的衝擊，有助於提升全隊的水準。

年輕新秀投手王鴻程也贊同，美職大聯盟的春訓基地設施完整，牛棚、室內打擊場，還有球場的安全性都比較先進。

不過王勝偉更期待，赴美期間能看到大聯盟選手們展現的強度，包括投球的球速、揮棒與跑壘速度等。

他說，這些都是必需經過反覆不斷的訓練，才能使強度存入身體記憶裡，而強度的差異，也是台灣與美國職棒的差別所在。

根據中信兄弟赴美春訓的行程規劃，3月3日前全隊在土桑市奇諾運動訓練營，3月4日至9日在鳳凰城（Phoenix）的Gene Autry Park，預計3月11日返抵台灣。

此外，中信兄弟另於春訓期間與多個球隊打熱身賽，分別是2月27日在奇諾運動訓練營，對戰去年墨西哥聯盟冠軍提華納公牛（Tijuana Bulls）隊，3月2日與7日在Maryvale Baseball Park，對戰密爾瓦基釀酒人隊。

3月5日在 Camelback Ranch 對戰洛杉磯道奇隊，另新增3月8日在Sloan Park，對戰台灣投手曾仁和效力的芝加哥小熊隊。1070223

中信兄弟赴美春訓，全體隊職員58人在土桑市奇諾運動訓練營，展開暖身、傳接球與打擊等練習。中央社記者曹宇帆土桑市攝 107年2月23日中信兄弟赴美春訓，全體隊職員58人在土桑市奇諾運動訓練營，展開暖身、傳接球與打擊等練習。中央社記者曹宇帆土桑市攝 107年2月23日
中華職棒中信兄弟隊赴美春訓，在美國亞利桑那州土桑市奇諾運動訓練營，與國旗及隊旗合影。（中信兄弟隊提供）中央社記者曹宇帆土桑市傳真 107年2月23日中華職棒中信兄弟隊赴美春訓，在美國亞利桑那州土桑市奇諾運動訓練營，與國旗及隊旗合影。（中信兄弟隊提供）中央社記者曹宇帆土桑市傳真 107年2月23日
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