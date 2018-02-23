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杜拜女網賽 詹皓晴勇闖女雙決賽

發稿時間：2018/02/23 20:28

最新更新：2018/02/23 21:13

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台灣網球好手詹皓晴（左）23日和中國女將楊釗煊（右）聯手，在杜拜女網賽女雙4強，以6比4、7比5直落二扳倒波蘭與美國的跨國聯軍，挺進決賽。賽後兩人開心在球場上合影。（劉雪貞提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月23日台灣網球好手詹皓晴（左）23日和中國女將楊釗煊（右）聯手，在杜拜女網賽女雙4強，以6比4、7比5直落二扳倒波蘭與美國的跨國聯軍，挺進決賽。賽後兩人開心在球場上合影。（劉雪貞提供）中央社記者龍柏安傳真 107年2月23日

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣網球好手詹皓晴今天和中國女將楊釗煊聯手，在杜拜女網賽女雙4強，歷時1小時30分，以6比4、7比5直落二扳倒波蘭與美國的跨國聯軍，挺進決賽。

總獎金73.39萬美元（約新台幣2164萬元）的杜拜女網賽，台灣共有2組人馬挺進4強，詹皓晴與楊釗煊的「海峽組合」，晚間先以直落二淘汰波蘭羅索思嘉（Alicja Rosolska）、美國女將史皮爾茲（Abigail Spears），安全抵達冠軍賽，明天深夜謝淑薇與彭帥聯手，將力拚最後一張決賽門票。

今天4強對決，首盤呈現破發大戰，雙方在前8局互破3次發球局，局數戰成4比4平，所幸關鍵第9局詹皓晴與楊釗煊再次成功破發，隨後成功保發，先以6比4先馳得點。

次盤戰況依舊呈現膠著，詹皓晴與楊釗煊開局雖取得3比0領先，但一度遭對方將比分追成4比5落後，所幸最後「海峽組合」先保再破連拿3局，以7比5有驚無險拿下決賽門票。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070223

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