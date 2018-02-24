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東京馬拉松前日祭 謝長廷推台北馬拉松

發稿時間：2018/02/24 16:30

最新更新：2018/02/24 17:48

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東京馬拉松主辦單位24日在台場舉行大賽前的前日祭，分為全長1.5公里的親子賽（family run）及4公里的友誼賽（friendship run），不少國外跑者參與。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月24日東京馬拉松主辦單位24日在台場舉行大賽前的前日祭，分為全長1.5公里的親子賽（family run）及4公里的友誼賽（friendship run），不少國外跑者參與。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月24日

（中央社記者黃名璽東京24日專電）日本一年一度的東京馬拉松大賽明天登場，主辦單位今天舉行前日祭，台灣觀光局在會場設攤，為選手奉茶；駐日代表謝長廷到場致詞，邀日本民眾有機會來台灣參加台北馬拉松。

東京馬拉松主辦單位今天在台場舉行大賽前的前日祭，分為全長1.5公里的親子賽（family run）及4公里的友誼賽（friendship run），不少參加明天大賽的台灣跑者，也來小試身手。

台灣觀光局在會場設攤，是唯一在此設攤的外國政府單位，並準備台灣茶供民眾飲用。

謝長廷也到台灣觀光局攤位奉茶給各國選手，並向他們推廣台灣茶；不少跑者看到謝長廷奉茶，開心要求合照。

一對來自台灣的母女檔穿著旗袍參加今天的友誼賽，明天也將參加東京馬拉松，謝長廷為她們加油打氣。

謝長廷受訪時說，第一次參加東京馬拉松的前日祭，非常熱鬧。今年有30多萬人報名東京馬拉松，但明天只有3萬5000人能下場跑，所以有抽到上場賽跑的人真的非常幸運。

他說，今天台灣觀光局攤位供應台灣茶，讓覺得有點冷的跑者能喝杯熱茶，「跟他們介紹說這是台灣茶，大家都很高興」。

謝長廷獲邀上台致詞時表示，台灣大約有千名跑者將參加明天的東京馬拉松，大家都對能被抽中興奮不已。

他說，台灣跟日本一樣，跑馬拉松已成為國民熱愛的運動項目之一，而台北馬拉松就是為人熟知的馬拉松大賽，希望大家有機會的話，一定要來參加台北馬拉松。

來自台灣的跑者張小姐，跟丈夫一起來參加前日祭。她說，這是第二次來跑友誼賽，感覺很熱鬧，沿途很多小朋友幫忙加油，很熱情。

看到台灣觀光局有設攤，張小姐說，感覺蠻溫暖的。

另一位跑者林小姐，在明天正式參加東京馬拉松前，先來跑友誼賽。她說，友誼賽跟東京馬拉松都是第一次參加，覺得很好玩，因為是第一次看到這麼多外國跑者。

林小姐說，能在會場看到台灣觀光局攤位，覺得很親切，「我一開始就看到那個台灣黑熊（喔熊）」。

她說，希望明天正式開跑後能「無傷完賽」，不要受傷。（編輯：高照芬）1070224

日本一年一度的東京馬拉松大賽25日登場，主辦單位今天舉行前日祭，有台灣跑者穿旗袍參加友誼賽，駐日代表謝長廷（左3）到場加油並與跑者合影。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月24日日本一年一度的東京馬拉松大賽25日登場，主辦單位今天舉行前日祭，有台灣跑者穿旗袍參加友誼賽，駐日代表謝長廷（左3）到場加油並與跑者合影。中央社記者黃名璽東京攝　107年2月24日
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