大谷翔平MLB春訓初登板 表現好壞參半

日本「二刀流」球星大谷翔平（左）24日在春訓初登板，披美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使戰袍站上投手丘出戰密爾瓦基釀酒人。（共同社提供）

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）日本「二刀流」球星大谷翔平今天在春訓初登板，披美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使戰袍站上投手丘出戰密爾瓦基釀酒人，表現起起伏伏。



大谷翔平今天在亞利桑那州坦佩（Tempe）萬眾矚目的仙人掌聯盟（Cactus League）初登場，主投1又1/3局，失2分，其中一分為自責分。



他被敲出兩支安打，包括布拉克斯頓（Keon Broxton）第2局的首打席全壘打。大谷翔平投31球有兩次三振，保送一人。



23歲的大谷翔平今天控球遇到一些問題，包括一記暴投，但也展現出他先前讓多個大聯盟球隊趨之若鶩的身手，包括時速156公里的直球和時速111公里的曲球。



他第一局被比亞（Jonathan Villar）敲出二壘安打，他三振奧夫（Nathan Orf），接著保送南韓打者崔志萬上壘，使得一二壘有人。



一記暴投讓比亞站上三壘後，捕手馬多納多（Martin Maldonado）的傳球失誤讓比亞一舉跑回本壘替釀酒人拿下比賽第一分。



大谷翔平接著三振菲力普斯（Brett Phillips）結束這一局，留下崔志萬殘壘。（譯者：蔡佳敏/核稿：鄭詩韻）1070225