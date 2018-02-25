日本民眾喊台灣加油 東馬跑者感動

今年有約1000名台灣跑者參與日本東京馬拉松，多位穿著國旗配色且寫有「台灣」上衣的台灣跑者，對沿途日本民眾高喊台灣加油印象深刻，紛紛表示感動。中央社記者黃名璽東京攝 107年2月25日

（中央社記者黃名璽東京25日專電）今年有約1000名台灣跑者參與日本東京馬拉松，多位穿著國旗青白紅配色且寫有「台灣」上衣的跑者，對沿途日本民眾高喊台灣加油印象深刻，幾乎都表示感動。



一年一度的東馬上午舉行全長42.195公里賽事，來自肯亞的狄克森（CHUMBA, Dickson）以2小時5分30秒，睽違4年再度在東馬奪下第一；日本男子選手設樂悠太以2小時6分11秒奪得第2，並創下日本男子選手新紀錄。



台灣跑者、台北市立聯合醫院忠孝院區醫師蕭奕宗完賽後受訪說，今天是第2次跑東馬，比起4年前的成績慢了一點。談到身上穿的是寫有台灣的衣服，他說，他們一群人來之前上網一起買了這件衣服。



蕭奕宗說，今天是他生涯第185場馬拉松，希望年底前能突破200場的里程碑。



包著中華民國國旗頭巾、穿寫有台灣上衣的葉先生說，今天是第2次跑東馬，比起去年的成績進步了剛好一小時。



今天東京氣溫約在攝氏4度到7度間，非常寒冷，他說，起跑時多穿一件外套，等身體暖和後就丟掉。



葉先生說，因為日本人對台灣人特別友善，所以就穿上寫著台灣的衣服，沿路受到很多日本人歡迎與加油，他本來一度快跑不下去，多虧這些加油的民眾讓他能跑完。



第一次參加東馬的跑者林小姐說，上一次跑過紐約馬拉松，紐約馬因為路經很多座橋，難度更高，相對來說東馬路徑高低起伏不大，如果努力練，這裡很適合破個人最佳紀錄。



她說，跑步時前後都是台灣人，旁邊觀戰的日本人都在為台灣加油，「我還看到花蓮加油」。



王先生表示，這是第一次參加東馬，天氣比想像中冷；之前在台灣參加過馬拉松，今天成績比台灣跑的時候來得好。



談到特別穿上寫著「台灣」的背心，他說，可能因為311大地震台灣對日本的援助，所以今天很多日本人對他們都很熱情，狂塞幾乎是加倍的補給品給他們。



第一次參加東馬的趙一鳴說，自己參加過很多場馬拉松，今天在東馬跑得不是很好，可能跟天氣冷及飲食有關。



談到自己身上的衣服寫著TAIWAN，他說，在國外跑馬拉松時就會特別穿這件衣服，許多日本民眾看到就對他說「台灣加油」，很感動也很感謝。



在臉上貼著國旗的洪小姐說，第一次跑東馬，覺得很歡樂，沿途都有日本民眾對她喊台灣加油，很感動，跟在台灣跑的感覺很不同。（編輯：郭中翰）1070225