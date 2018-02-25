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南韓女將冬奧引眾怒 賽後下跪向國民致歉

發稿時間：2018/02/25 17:31

最新更新：2018/02/25 18:17

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南韓競速滑冰女子選手金寶凜24日在平昌冬季奧運集體出發賽奪得銀牌，賽後她下跪痛哭。（韓聯社提供）南韓競速滑冰女子選手金寶凜24日在平昌冬季奧運集體出發賽奪得銀牌，賽後她下跪痛哭。（韓聯社提供）

（中央社南韓江陵市25日綜合外電報導）南韓競速滑冰女子選手金寶凜（Kim Bo-Reum）昨天在平昌冬季奧運集體出發賽奪得銀牌，賽後她向觀眾深深鞠躬，甚至下跪痛哭，為這幾天引發的極大爭議向國民致歉。

金寶凜在2016-17賽季排名世界第一，賽前是奪金大熱門，雖然本季有背傷，冬奧登場前已逐漸復原。

昨晚的女子集體出發賽，日本選手高木菜那在經過16圈的比賽後，以8分32秒87、積分60分竄出摘金，金寶凜8分32秒99、積分40分屈居銀牌。賽後金寶凜手持國旗在場上繞圈，最後把國旗放在地上，手抱著頭向觀眾下跪道歉。

她說：「我對韓國人民感到十分抱歉，對於我犯下的大錯，我真的很抱歉。」

金寶凜引發的爭議，讓她過去一週飽受大眾譴責。19日於女子團體追逐賽8強賽中，金寶凜與隊友朴鎮媛（Park Ji-woo）逕自聯手通過終點線，不顧還在後頭的另一名隊友盧善英（Noh Seon-yeong）。結果她們的成績名列第7，無法進入4強賽。這項比賽的規則是3人一組，並以最後一人過終點線的成績為準。

賽後金寶凜責怪盧善英滑太慢，拖累團隊成績，因而引發軒然大波。截至目前為止，已有近60萬人到南韓總統府青瓦台網站連署，要求將金寶凜與朴鎮媛趕出國家隊。

金寶凜說：「由於我，此事引起爭議，我對大家感到非常抱歉，所以我向觀眾下跪。」

朴鎮媛在集體出發賽未能擠進決賽。她在賽後對於自己曾於社群網站為金寶凜辯護，也感到非常懊悔，比賽結束後對記者表示：「我很抱歉。」（譯者：徐崇哲）1070225

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