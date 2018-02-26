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南韓辦冬奧花4000億 閉幕之後考驗開始

發稿時間：2018/02/26 14:17

最新更新：2018/02/26 14:17

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（中央社南韓平昌26日綜合外電報導）2018年平昌冬季奧林匹克運動會圓滿落幕，主辦國南韓獲佳評如潮，不過奧會官員提出警告，小心場館成了華而不實「白色大象」（white elephants），即俗稱的「蚊子館」。

路透社報導，冬奧聖火昨天熄滅前，國際奧會（IOC）官員與主辦國南韓最後一次開會的時候，提出主辦奧運最需要注意的一件事：大筆花費蓋出蚊子館。

南韓投資約14.1兆韓元（約新台幣4145億元）舉辦平昌冬奧，其中8成用在興建場館，並在寂寥的江原道增添基礎建設。

南韓計畫拆掉冬奧主場館，避免與世界各地的奧運場館一樣荒廢、閒置，這些荒廢場館使得後續有意申辦奧運的城市卻步。

但仍有4座主要永久場館在財務上經營能力帶著問號，包括舉辦阿爾卑斯式滑雪滑降賽與大曲道賽的旌善高山滑雪中心、阿爾卑西亞滑行中心、競速滑冰與冰球場。

江原道政府表示，這4座場館的商業價值有限，希望南韓政府接管或補助。

根據路透社取得的冬奧籌委會文件，這4座場館每年的營運成本預計比收入高出約58億韓元（約新台幣1.7億元）。

江原道政府已經要求南韓中央政府每年提供46億韓元（新台幣1.35億元），以支付預計花費的8成左右，主張這些場館將會專為國家隊運動員使用。

江原道不具名官員透露，經過數月會商，南韓文化體育觀光部已經同意將其中3座場館納為國營，但細節有待商榷。

這名官員說，南韓財政部主張預算吃緊，而且南韓先前沒有中央政府接管地方運動場館的前例。

他還說：「我們理解這點，不過冬奧是全國大事，不只是地方上的事，這幾個月來還是沒能得到結論。」南韓財政部拒絕發表評論。

平昌冬奧門票最初買氣低迷，炒熱氣氛之後總共賣出130萬張門票。籌委會主席李熙範（Lee Hee-Beom）說，門票最後全部賣完。然而場館中仍可見到空位，代表有些人買了票卻沒到場。

南韓估計，舉辦冬奧刺激了第1季經濟成長0.2個百分點。

雖然江原道在冬奧結束之後，要求首爾認養部分場館的營運，長期挑戰將是如何吸引更多旅客來這裡度假，並期待冬奧鼓勵更多南韓人從事冬季運動。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070226

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