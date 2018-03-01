足協兩派爭議 邱義仁參選受阻

中華民國足球協會的改選，在被選舉權的資格認定上出現兩派意見，體育署長林德福1日對此表示，相信「雙方有智慧解決」。中央社記者李晉緯攝 107年3月1日

（中央社記者李晉緯台北1日電）中華民國足球協會的改選，在被選舉權的資格認定上，出現兩派不同聲音，包括台灣日本關係協會會長邱義仁的理事長參選資格遭否定，體育署署長林德福今天表示，相信「雙方有智慧解決」。



教育部體育署署長林德福今天對媒體表示，依國民體育法規定，3月20日前要完成改選的日子已近，但有部分協會組織章程都還沒修訂完，像足協內部過去對修改章程、改選，出現「先選後修」、「先修後選」兩種意見，到現在還卡住。



林德福提到，據了解，國際足總（FIFA）的指示是「先選後修」，這樣的想法合理，足協目前也決定以此改選。



足協於2月28日的會議中針對理事長、副理事長、理事的參選名單做討論，其中前理事長邱義仁被以非足協會員為由，認定「提報資料不符合足協章程第8條第3項、第21條第2項，因此不具參選資格。」另一參選人、現任理事長林湧成則被認定符合資格。



林湧成解釋，依足協組織章程第8條第3項「會員有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員為一權」，所以參選人必須是足協會員才能擁有被選舉權。



但包括副理事長龔元高在內的另一派論點則認為，按照足協章程第32條，「參與理事會選舉之候選人必須至少由一名會員代表提名」，表示非會員也能參選理事。



針對足協內部目前的意見分歧，林德福說，目前出現癥結的地方在於被選舉權的部分，這部分是法規解釋的問題；對於記者追問哪一方的論調才正確，林德福坦言：「我也還在研究」。（編輯：黃瑞弘）1070301