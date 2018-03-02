休學一年追夢 廖晏均達亞運參賽標準

（中央社記者龍柏安台北2日電）去年廖晏均錯過了台北世大運，好在今年8月雅加達亞運她不會再缺席，今天她在台北市春季全國田徑公開賽女子100公尺決賽，飆出個人最佳的11秒67，達亞運參賽標準。



高中就讀麗山高中的廖晏均，不是體育班學生，而是一般生，每天她除要訓練，晚上還要參加課後班唸書，去年畢業後她順利考上國立體大運動保健系，她卻毅然決然休學1年，想嘗試看看自己的極限在哪裡。



廖晏均坦言，過去她蠟燭兩頭燒，真的很辛苦，她休學一年單純只想知道自己若專注訓練，能跑出什麼樣的成績，今天她衝線後看到計時器上的數字，「我完全不敢相信，這只是我今年度跑的第1場100公尺，我完全沒有預料到會創造個人最佳。」



廖晏均跑出11秒67的成績，不但跨越11秒73的亞運參賽標準，這也是台灣女子100公尺史上第8好的成績，她笑說：「比賽前我從來不會設定目標，我就是放鬆心情，享受比賽盡力去跑。」



原本只給自己一年時間的廖晏均，打算今年跑完上半年度的比賽後就要高掛跑鞋退休，如今突然達到亞運參賽標準後，計畫恐得大轉彎，但她強調，唸書和學習，就像和跑步一樣都是她的興趣，「很多人只把運動表現擺第一，但美國都是學業成績要達標，才能參加比賽，所以對於學業我不會放棄，如果可以，我還是希望兼顧。」（編輯：張銘坤）1070302