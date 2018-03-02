邱義仁參選足協受阻 劉世芳：不排除提告

中華民國足球協會選務小組認定前理事長邱義仁等人因非會員而不具被選舉權，擔任高雄市足球委員會主委的民進黨籍立委劉世芳（中）等人則主張，依足協章程，只要有會員提名即可參選。中央社記者李晉緯攝 107年3月2日

（中央社記者李晉緯台北2日電）中華民國足球協會改選備受矚目，足協選務小組認定邱義仁等人因非會員而不具被選舉權，立委劉世芳等人則主張依足協章程，只要有會員提名即可參選，呼籲體育署等單位讓足協「按照法律規範走」，否則不排除提告。



足協2月28日開會討論第12屆理監事參選人名單，選務小組認定包括競選理事長的前理事長邱義仁等人，因非足協會員而不符資格，但另一派認為只要有會員提名即符合資格。



根據中華民國足球協會章程，第8條第3項載明「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權、罷免權。每一會員（會員代表）為一權」，但第32條則揭示「參與理事會選舉之候選人必須由至少一名會員代表提名」，因為這兩條法規的解釋，讓兩派人馬各自產生「會員才有被選舉權」和「候選人有1會員代表提名即可」兩種截然不同的詮釋。



擔任高雄市足球委員會主委的民進黨立委劉世芳今天與足協副理事長劉福財、龔元高對外表示，對足協以不正當方式排除台灣日本關係協會會長邱義仁等人分別參選理事長、副理事長、理事等職務表達抗議。



劉世芳表示，足協公告候選人名單需要理監事同意，但足協擅自公告審核結果，並限制理事長、理事參選資格，除逾越本身權限外，恐有偽造文書之嫌。



她說，將把2月28日足協會議的會議紀錄送給教育部體育署、內政部，期盼兩單位能使足協「按照法律規範走」，否則不排除對足協提告。



劉世芳等人也援引，包括第11屆理事長參選人蔡明興、現任副理事長龔元高，以及邱義仁等人，都是在非足協會員的情況下參選。（編輯：黃瑞弘）1070302