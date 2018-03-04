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日名校曉星學園錄取 劉炫緯盼圓職足夢

發稿時間：2018/03/04 17:06

最新更新：2018/03/04 18:08

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zoom in 台灣足球小將劉炫緯被日本名校曉星國際學園的國中部錄取，近日將前往就讀，期盼接受更專業訓練，一圓職業足球夢。中央社記者李晉緯攝　107年3月4日台灣足球小將劉炫緯被日本名校曉星國際學園的國中部錄取，近日將前往就讀，期盼接受更專業訓練，一圓職業足球夢。中央社記者李晉緯攝　107年3月4日

（中央社記者李晉緯台北4日電）出自陳信安足球學校的攻擊中場劉炫緯，被日本名校曉星國際學園的中學校（即國中）錄取，近日將前往就讀，期盼接受更專業的訓練，持續朝成為職業球員的夢想邁進。

目前13歲的劉炫緯在就讀淡水新市國小時，因為學校有足球社團而正式接受足球訓練，小學二年級開始踢球後就愛上足球，對足球的愛已經到了「只要有球就想踢」的瘋狂境界，平時會為了看歐洲冠軍聯賽的比賽而在半夜起床看球，是皇家馬德里的球迷，最愛的偶像則是內馬爾（Neymar）。

在父母提及要送他到日本念書、踢球的構想後，劉炫緯沒有想太多，就表達願意接受這樣的挑戰，他說：「我一直想成為職業球員，日本足球的發展好，所以我當然想去試試。」

從沒自己出國過的劉炫緯，這次由母親陪同到學校報到後，就必須住進學校宿舍，開始小留學生的生活，對此他說：「雖然有提前學了日文，生活上的溝通大致上沒問題，但還是有點緊張，因為要自己在那邊適應日本的環境、課程、訓練。」

聊到自己一路走來的足球生涯，劉炫緯特別提到教練黑田和生2012年來台後，就致力台灣基層足球發展，他說：「黑田教練教我們怎麼自主訓練、該練習哪些東西，讓我在球技上夠精進，也教導我們很多心態上必須有的調適，讓我的心裡總能比較踏實。」

曉星國際學園是日本培養國際化人才的學校，每年只接受100名左右的學生，目前收受幼兒園到高等學校（即高中）的學生，過去的畢業生進入日本、世界一流大學者不在少數，校友中也有以足球表現而聞名者，如2014年世界盃亞洲區會外賽、2011年亞洲盃、2004年雅典奧運亞洲區會外賽、2000年獲亞青MVP的日本國腳前田遼一即是一例。（編輯：黃于）1070304

台灣足球小將劉炫緯（右2）即將前往日本名校曉星國際學園就讀國中部，期盼能在海外接受更專業訓練，朝成為職業足球員的夢想邁進。（陳信安足球學校提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月4日台灣足球小將劉炫緯（右2）即將前往日本名校曉星國際學園就讀國中部，期盼能在海外接受更專業訓練，朝成為職業足球員的夢想邁進。（陳信安足球學校提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月4日
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