陳克羿中繼踩剎車 南英木棒聯賽無緣4強

106學年度高中棒球聯賽木棒組8強賽4日賽程持續，南英商工雖無緣4強，但總教練何信賢點名投手陳克羿（圖）中繼登板表現不錯。中央社記者謝靜雯攝 107年3月4日

（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）南英商工高中棒球聯賽（木棒組）今天8強賽與穀保家商交手，多次得點圈機會沒把握，加上失誤自亂陣腳，以3比6輸球、無緣4強；但南英總教練何信賢點名陳克羿中繼表現不錯。



南英商工上屆木棒聯賽拿下第4名，此次8強賽先碰上勁敵穀保家商，兩隊比賽前半段緊咬，4局打完，南英0比1落後；5局穀保靠著接連保送、安打，單局攻下3分，南英5局下半，靠著失誤、安打，追回2分；穀保9局再靠接連安打多拿2分，南英追分不及吞敗，本屆8強止步。



南英總計留下11個殘壘，得點圈有人攻擊機會總缺適時一擊，何信賢表示，雖然球員們比賽經驗不少，「但每次遇到比較接近的戰局，還是會出狀況」，過多的保送、不必要的失誤，都是輸掉比賽的關鍵。



這次比賽8強止步，接下來只能爭取最好第5名的成績。明天將先與高苑工商交手，勝隊打5、6名比賽，敗隊爭第7名。何信賢說，到目前為止，對球員表現還算滿意，接下來的比賽，一樣全力以赴。



雖然輸球，但何信賢點名投手陳克羿中繼表現不錯，總計用28球投2局，是南英今天4任投手中，唯一沒有被敲出安打的投手。



何信賢表示，陳克羿運動能力不錯，國中時除了練棒球也練鏢槍，「有球速，如果控球部分可以更穩定會很不錯」，先前狀況沒有調整很好，但今天比賽上場表現不錯，慢慢找回好狀態。（編輯：梁君棣）1070304



