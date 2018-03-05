/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡繆德生驚蟄張金鳳
>rss

普門邱丹帶頭衝 晉冠軍戰直呼夢幻

發稿時間：2018/03/05 19:27

最新更新：2018/03/05 19:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 普門中學棒球隊野手邱丹（圖）在106學年度高中棒球聯賽（木棒組）前半段小低潮，但關鍵4強戰挺身而出，5日單場2安2打點，率隊拚進冠軍戰，直呼「夢幻」。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日普門中學棒球隊野手邱丹（圖）在106學年度高中棒球聯賽（木棒組）前半段小低潮，但關鍵4強戰挺身而出，5日單場2安2打點，率隊拚進冠軍戰，直呼「夢幻」。中央社記者謝靜雯攝　107年3月5日

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）普門中學高三野手邱丹，在高中棒球聯賽（木棒組）前半段小低潮，教練團調快發球機訓練收成效，關鍵4強戰挺身而出帶領球隊，今天單場2安2打點，率隊首闖冠軍戰，讓他直呼「夢幻」。

邱丹去年入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，有國際賽經驗磨練，加上身為高三學長，在球隊中被賦予帶領球隊的角色；普門總教練邱俊文表示，先前不斷告訴高三球員，「要扮演帶領球隊的角色，不能只有教練，這樣大家才能一起進步、一起成長」。

今天關鍵4強戰，邱丹用好表現回應教練團期待，與成德高中交手，邱丹單場2安，首局敲出安打送回球隊第1分，3局敲出三壘打替球隊再添1分，接著林軒逸安打，送回球隊第3分，是球隊晉級功臣之一。

邱丹表示，木棒聯賽前幾個階段遇到小低潮，教練團練習時特別調快發球機，訓練手眼協調，「這樣比較不會遇到球速快的投手只能抓直球攻擊，還是可以看球打球」。

邱丹也提到，上學期球隊成績不理想，這次木棒聯賽是高三球員最後一個大型盃賽了，想要好好表現，加上去年底長華盃高中棒球菁英賽，球隊拿下第2名，「現在團隊感覺越來越團結」，希望能在冠軍戰有好表現。（編輯：劉政權）1070305

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP