普門邱丹帶頭衝 晉冠軍戰直呼夢幻

普門中學棒球隊野手邱丹（圖）在106學年度高中棒球聯賽（木棒組）前半段小低潮，但關鍵4強戰挺身而出，5日單場2安2打點，率隊拚進冠軍戰，直呼「夢幻」。中央社記者謝靜雯攝 107年3月5日

（中央社記者謝靜雯嘉義5日電）普門中學高三野手邱丹，在高中棒球聯賽（木棒組）前半段小低潮，教練團調快發球機訓練收成效，關鍵4強戰挺身而出帶領球隊，今天單場2安2打點，率隊首闖冠軍戰，讓他直呼「夢幻」。



邱丹去年入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，有國際賽經驗磨練，加上身為高三學長，在球隊中被賦予帶領球隊的角色；普門總教練邱俊文表示，先前不斷告訴高三球員，「要扮演帶領球隊的角色，不能只有教練，這樣大家才能一起進步、一起成長」。



今天關鍵4強戰，邱丹用好表現回應教練團期待，與成德高中交手，邱丹單場2安，首局敲出安打送回球隊第1分，3局敲出三壘打替球隊再添1分，接著林軒逸安打，送回球隊第3分，是球隊晉級功臣之一。



邱丹表示，木棒聯賽前幾個階段遇到小低潮，教練團練習時特別調快發球機，訓練手眼協調，「這樣比較不會遇到球速快的投手只能抓直球攻擊，還是可以看球打球」。



邱丹也提到，上學期球隊成績不理想，這次木棒聯賽是高三球員最後一個大型盃賽了，想要好好表現，加上去年底長華盃高中棒球菁英賽，球隊拿下第2名，「現在團隊感覺越來越團結」，希望能在冠軍戰有好表現。（編輯：劉政權）1070305