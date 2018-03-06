平鎮江坤宇考慮選秀 守備不輸林承飛

平鎮高中隊長「小版林承飛」江坤宇（中），此次高中棒球聯賽（木棒組）表現亮眼，總教練吳柏宏認為他打擊很穩定，守備和協調性不輸林承飛，看好他畢業後投入中職選秀，應該能有不錯的結果。中央社記者謝靜雯攝 107年3月6日

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）平鎮高中隊長「小版林承飛」江坤宇，此次高中棒球聯賽（木棒組）表現亮眼，總教練吳柏宏認為他守備和協調性不輸林承飛，今年有機會投入中職選秀，看好他的潛力。



目前高三的平鎮隊長江坤宇，此次木棒聯賽總計51打數敲出16支安打，打擊率3成14、成績不錯；同樣是游擊手的他潛力佳，常被拿來與同為平鎮畢業的學長Lamigo桃猿隊游擊手林承飛相比。



吳柏宏表示，打擊方面林承飛的長打比較好，但江坤宇打擊很穩定，守備能力和協調性不輸林承飛，看好今年畢業後投入中職選秀，應該能有不錯的結果。



江坤宇說，看著林承飛職棒的好成績，是想要提早投入職棒的原因之一，「高中畢業就可以這樣，希望自己可以跟他們一樣」，他也有請教學長、桃猿隊野手成晉，學長給建議，提早加入職棒可以比到大學有更多的磨練機會。



江坤宇自評此次木棒聯賽前幾個階段打得較不好，身為隊長，沒能在場上有好表現，「心理上多少有些壓力，但後面幾場比賽在練習中慢慢找回感覺」。



昨天平鎮4強與穀保家商交手，江坤宇跑壘時與穀保野手發生衝撞，腳因傷縫了約10針，提前結束木棒聯賽比賽；江坤宇2016年有入選LLB世界青棒錦標賽中華代表隊，他也希望今年再拚國手資歷，「可以出去看看其他國家的球員」。（編輯：張芷瑄/管中維）1070306