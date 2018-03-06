亞足聯盃爭霸 航源FC：要為台灣贏球

航源FC代表台灣參加亞足聯盃，首戰將在7日客場對上澳門賓菲加，航源FC執行教練洪慶懷（右2）6日表示：「要為台灣贏下比賽。」中央社記者李晉緯攝 107年3月6日

（中央社記者李晉緯澳門6日電）航源FC代表台灣參加亞足聯盃，首戰將於7日在客場對上澳門賓菲加，航源FC執行教練洪慶懷今天在賽前記者會大膽宣示，「要為台灣贏下比賽」。



亞足聯盃（AFC CUP）36隊分9組進行小組賽，台灣的航源FC與北韓的4.25、火炬，及澳門的澳門賓菲加同在I組，航源FC7日的首戰將於在澳門的澳門運動場，對上2017年澳門聯賽甲組冠軍澳門賓菲加。



澳門聯賽甲組共10支球隊，要成為聯賽龍頭並不容易，澳門賓菲加是近期4連霸的強隊，隊上更有8名體能勁爆的外援，航源FC此次客場作戰，將面臨嚴峻考驗，對此，洪慶懷說：「要為台灣贏下比賽。」



洪慶懷表示，航源FC為了亞足聯盃已經準備了一段時間，也透過影片分析了首戰對手澳門賓菲加，並做了針對性的訓練，「對於贏球我很有信心」，只希望球員在客場作戰，屆時不要怯場，有好的臨場發揮。



航源FC5日抵達澳門已經先練過一次球，今天下午再進到澳門運動場熟悉比賽場地，經過兩次練習，隊上主力中場徐翊表示，球隊年輕球員居多，大家對於明天的比賽都很亢奮，但是在球場、對手的適應上還要更好的掌握，尤其這兩天練下來，發現天然草皮因為天氣的關係變得濕軟，大家跑起來比較費力，腳也出現痠痛的狀況。（編輯：李錫璋）1070306