世足倒數100天 蒲亭穿西裝秀球技[影]

(中央社莫斯科6日綜合外電報導)世界盃足球賽倒數100天,國際足球總會(FIFA)匯集傳奇球星耍球、炫技短片,主辦國俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)也客串一角,穿著西裝在克里姆林宮的迎賓大廳踢足球。



FIFA今天在推特發布影片,一開頭的字幕打上「地球上最盛大賽事,有些人就是等不及了」。世界各地的傳奇球星在影片裡原地踢球、頂球,為6月14日即將在俄羅斯開幕的世足賽暖身。



背景音樂是俄羅斯作曲家林姆斯基-高沙可夫(Rimsky-Korsakov)的「大黃蜂飛行」(Flight of the Bumblebee)。蒲亭與FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)壓軸登場,兩人對踢不只用腳,還小秀頂上功夫。



世足賽6月14日到7月15日在俄羅斯登場,開幕戰將由地主俄羅斯迎戰沙烏地阿拉伯。蒲亭身為運動愛好者,在俄國與西方國家緊張關係下,希望藉著主辦這場盛事向世界宣傳俄羅斯。



阿根廷傳奇馬拉度納(Diego Maradona)、前英格蘭中場魯尼(Wayne Rooney)等人在影片中接續登場;巴西名將羅納度(Ronaldo)在沙灘上踢球,瑞典布洛林(Thomas Brolin)則是在雪地裡露一手。(譯者:林宏翰/核稿:蔡佳敏)1070307





The FIFA #WorldCup - 💯 days to go! pic.twitter.com/mAR82eZROm