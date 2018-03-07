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航源FC客場遭逆轉 亞足聯盃首戰吞敗

發稿時間：2018/03/07 22:21

最新更新：2018/03/07 22:21

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（中央社記者李晉緯澳門7日電）台灣的航源FC今天在亞足聯盃首戰先馳得點，上半場還以2比0領先，但下半場開踢後，卻在對手一波不到20分鐘內連進3球的猛攻後遭到逆轉，終場以2比3吞敗。

亞足聯盃（AFC CUP）I組首戰，今天由台灣的航源FC在客場挑戰澳門賓菲加一役揭開序幕，這場在澳門運動場進行的比賽，包括澳門當地媒體、國際賭盤等，在賽前普遍看好賓菲加。

但比賽開踢後，航源FC展現不讓人看扁的氣勢，在比賽第19分鐘，林世凱自左翼將球吊中，跟進的前鋒陳慶烜頭槌破網，率先進球取得領先。

航源FC賽前特別找來的洋將亞歷山大（Jean-Marc Alexandre）自中路突破並將球傳向左翼，徐翊適時將球回傳吊中，跟進的陳慶烜在比賽第34分鐘順勢將球送進球門「梅開二度」，航源FC在上半場以兩球領先。

下半場比賽戰情丕變，開踢不到5分鐘，澳門賓菲加發邊線球，球傳到中路後，葛耶馬（Gilchrist Nguema）起腳雖正中隊友，但他在球反彈後順勢一記勁射，只見球穿過重重防守破網，在比賽第49分鐘時，追成1：2。

比賽第61分鐘，賓菲加的里耶諾（Carlos Leonel）在門前接獲隊友橫傳，在他頭槌破網後，航源FC遭澳門賓菲加追平。

比賽持續進行約3分鐘，澳門賓菲加開角球，里耶諾不愧是澳門聯賽連兩屆進球王，在比賽第64分鐘於門前直接將球送進，靠著他「梅開二度」，航源FC遭到逆轉，以2比3吞敗。

今天的比賽結束後，航源FC接下來將在14日於主場迎戰北韓的4.25隊。（編輯：黃瑞弘）1070307

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