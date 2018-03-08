航源FC亞足聯盃遭逆轉 教練：經驗不足

（中央社記者李晉緯澳門7日電）航源FC今天在亞足聯盃遭澳門地主賓菲加逆轉，終場以2比3飲恨。航源FC執行教練洪慶懷表示，球員經驗不足，在下半場的防守上出現漏洞，是最後未能贏球的關鍵。



台灣的航源FC今天在澳門運動場進行的亞足聯盃（AFC CUP）I組賽事，對上澳門地主隊澳門賓菲加，航源FC上半場靠陳慶烜「梅開二度」，以2比0領先賽前較被看好的澳門賓菲加，不料對手在下半場展開猛攻，20分鐘內竟連進3球，讓航源FC只能以2比3惜敗。



航源FC執行教練洪慶懷表示，球隊下半場防守出現漏洞，所以連續被進了很多球，是遭到逆轉的關鍵，若在當時把節奏控制好，相信是有贏球機會，球員已經很努力了，但在經驗上確實稍嫌不足，所以在球的處理上不是那麼理想。



談到隊上的球員，洪慶懷表示，陳慶烜無疑是今天表現最好的球員，只要機會出來了他都能把握，也算是與對手抗衡時，少數比較有身材優勢的選手，另外徐翊的視野和傳控球也都有不錯的表現。



今天獨進兩球的陳慶烜認為，上半場大家都能把練習時的東西做出來，讓他有攻擊的機會，而他確實把握了機會，「能進球並不意外」，但球隊曾領先兩球，卻沒能守住勝利「還是覺得很可惜。」



對於自己的表現，陳慶烜表示，他在輔大多年，已經算是隊上的老將，也和徐翊合作很久，所以經驗上、默契上都有一定的水準，他也說：「我的優勢就是身材，今天就是把我的優點發揮到最好。」



航源FC次役將在主場迎戰北韓的4.25，對此陳慶烜認為，經過這場對澳門賓菲加的比賽，相信大家的經驗能增加不少，接下來會針對4.25勤做研究、練習。（編輯：嚴思祺）1070307