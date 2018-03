(中央社印地安泉8日綜合外電報導)美國網球女將小威廉絲(Serena Williams)歷經懷孕、生產,共15個月休兵期之後,今天在觀眾起立鼓掌下,在WTA印地安泉網賽重回球場,首戰獲勝。



法新社報導,前世界球后小威去年懷了女兒亞歷克西(Alexis Olympia),「帶球」在澳洲網球公開賽拿下女單冠軍之後,暫時離開球場,這次以非種子身分復出參賽。



小威廉絲今天以7比5、6比3擊敗哈薩克選手迪雅絲(Zarina Diyas)。這僅是小威17年來第3次參加印地安泉女網賽,晚間踏進球場時,獲得全場起立鼓掌。(譯者:林宏翰/核稿:陳政一)1070309





Welcome back, @SerenaWilliams!



The 23-time Grand Slam champion marks her return with a 7-5, 6-3 win over Diyas at @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/BEJrOUkSrP