謝典霖當選籃協理事長 想增加SBL球隊

中華民國籃球協會11日進行改選，彰化縣議長謝典霖（中）獲得全部出席的30名理事支持，成為籃協新任理事長。（中華民國籃球協會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年3月11日

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）彰化縣議長謝典霖今天當選新任中華民國籃球協會理事長，他說，有增加超級籃球聯賽（SBL）球隊想法，有幾家企業是他希望接觸對象，但尚未接洽，未來有眉目後會正式公布。



熱愛籃球運動的謝典霖今天結束籃協改選投票後，晚間就趕到台北小巨蛋觀看HBL高中籃球聯賽，松山高中對決能仁家商的男子組冠軍戰，由於現場加油聲高亢、吵雜，謝典霖短暫接受中央社記者訪問關於當選籃協理事長及未來對籃球界的想法。



謝典霖說，希望在現有基礎上，增加SBL精彩程度，且他有增加SBL球隊的想法，有幾家企業是他希望接觸對象，不過目前尚未實際接洽，希望未來有些眉目後，再向外界宣布企業名單，以使球員有更好發展。



謝典霖表示，SBL球賽精采程度增加，票房收入自然提高，各球隊分配得到的經費也更多，球員受更好照顧，球賽精彩程度再增加，形成正向循環；另一方面，也希望提升各層級籃球國家隊的權利及義務，讓各層級球員都有良好照顧及未來出路發展。



中華民國籃球協會今天改選，上午在台北市中正國小首先進行理事改選，會員圈選投票產生35席理事，下午再由理事選出新任理事長，謝典霖獲得全部出席的30名理事一致支持，當選新任籃協理事長。（編輯：張銘坤）1070311