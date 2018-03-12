美職大聯盟熱身賽 日韓球員相繼出賽

大谷翔平11日對戰德州遊騎兵隊，3次上場打擊擊出一支安打。（資料照片，洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月12日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職棒大聯盟MLB春訓熱身賽，日韓球員達比修有、大谷翔平與柳賢振今天相繼出賽，其中達比修有與柳賢振均是先發投手；大谷翔平亦是先發，但擔任指定打擊，排在第8棒。



達比修有效力的芝加哥小熊隊，對戰奧克蘭運動家隊的比賽，這位日籍強投先發3.1局，三振運動家打者5人次，一次四壞保送，被敲4支安打掉2分都是責失，防禦率升至5.06，最後小熊2比7敗給運動家。



這也是達比修有春訓熱身賽的第2度先發，得知前小熊賽揚獎（Cy Young Award）強投艾利耶塔（Jake Arrieta）將投效費城費城人隊，大聯盟官網報導說，達比修有樂見艾利耶塔終有落腳之處。





美職芝加哥小熊隊的日籍投手達比修有，在11日的春訓熱身賽中擔任先發，三振運動家打者5人次，但防禦率升至5.06。（資料照片，芝加哥小熊隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月12日

柳賢振效力的洛杉磯道奇隊，對戰科羅拉多洛磯隊。這位韓籍左投先發2.2局，三振洛磯打者2人次，2次四壞保送，被敲2支安打，其中包括洛磯打者艾恩內塔（Chris Iannetta）在2局下擊出的2分全壘打。



3局下洛磯2人出局2人在壘，道奇換投，柳賢振退場，洛磯史托瑞（Trevor Story）擊出2壘安打追回2分，算在柳賢振帳上，總計掉4分都是責失，防禦率13.50。這場比賽最後道奇13比7擊敗運動家。



至於大谷翔平效力的洛杉磯天使隊，對戰德州遊騎兵隊隊的比賽。大谷翔平3次打擊，擊出一支安打，吞一次三振，另擊出內野滾地被封殺在一壘前。打擊率微升至1成43，最後這場比賽天使是以4比3勝遊騎兵。（編輯：屈享平）1070312