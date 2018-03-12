足協理事長改選鬧內訌 兩派人馬互告

中華民國足球協會秘書長陳威任（圖）12日召開記者會，指控副理事長龔元高涉嫌偽造文書，已向檢調單位告發。中央社記者徐肇昌攝 107年3月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）足球協會改選風波不斷，足協今天召開記者會，秘書長陳威任指副理事長龔元高寫給國際足總的連署信，信件中會員印章與本人姓名不同，他指控龔涉嫌偽造文書，已向檢調單位告發。



足協預計17日進行理事長改選，但有意參選理事長的民進黨大老邱義仁，因不是足協會員，是否具參選資格，引發協會內部兩派人馬各執一詞、爭論不休，龔元高當時發文至國際足總（FIFA），希望由總會裁決定奪，但協會認為龔元高的連署信內容多處與事實不符，甚至有偽造文書之嫌。



陳威任今天展示龔元高在2月23日寄給國際足總的連署信，信函下方會員連署簽章處，桃園市體育會足球委員會總幹事鄭家興的印章，用的卻是鄭「嘉」興；此外，足協也指控基隆市體育會主委楊明賢的簽名，字跡也與本人不符，因此按鈴提告，希望由檢調單位介入調查。



龔元高接受電話採訪時強調，針對足協有異議的2人，他手中都握有對方親筆簽名的授權書，但的確不小心誤植鄭家興的名字，他們也發出更正信，對於足協將提告一事，龔元高則說：「他們告我，我就告他們誣告。」



今天下午3時30分，龔元高將在台大校友會館召開記者會，他將出示鄭家興與楊明賢兩人親筆簽名的授權書。



律師張承中表示，偽造文書需是故意為之，若有親筆簽名的授權書，代表2人可能是有他人授權參與連署，名字弄錯可能是工作人員的過失，過失並不會有偽造文書的刑責。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070312