廖健富開轟帶動 桃猿熱身賽擊敗統一

（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中華職棒官辦熱身賽今天開打，首戰由Lamigo桃猿與統一獅交手，猿隊2局上由廖健富陽春砲開啟攻勢，攻下6分奠定勝基，猿隊終場就以9比5擊敗獅隊。



Lamigo桃猿隊由洋投道恩斯先發，對上統一獅投手施子謙，施子謙首局就遇上危機，三振藍寅倫後，被郭嚴文、王柏融、林泓育連續安打攻下1分，鍾承祐高飛犧牲打，桃猿2比0領先。



施子謙第2局依舊壓不住桃猿攻勢，猿隊由首名打者廖健富陽春砲開啟一輪11人次猛攻，廖健富單局2支安打，加上獅隊2次失誤，2局上再灌進6分。



施子謙投3局就退場休息，被敲出10支安打，包括1發全壘打，送出4次三振、2次保送，失8分僅3分自責分。



獅隊儘管前3局首名打者都上壘，但在道恩斯壓制下，前3局僅敲出1支安打，吞下5次三振，直到第4局趁著道恩斯退場休息，獅隊高國慶、高志綱從黃子鵬手中連續敲出2支二壘安打，追回2分。獅隊6局下又添2分，8局下又追1分。



猿隊黃子鵬投3局失4分，3分自責分，被敲出8支安打，送出2次三振，另有1次牽制失誤。吳丞哲、王躍霖接力登板，朱俊祥9局上場後援，連投2個保送後即時穩住，連飆2次三振，再讓打者打成滾地球出局，終場猿隊就以9比5擊敗獅隊，首場熱身賽打了近4小時才結束。



鍾承祐、藍寅倫單場3安打猛打賞，郭嚴文、林泓育、廖健富各有2安的表現。



獅隊第4局起牛棚依序啟用林其緯、羅錦龍、傅于剛、鄭鈞仁等投手，僅鄭鈞仁9局上被猿隊劉時豪轟陽春砲失1分。（編輯：陳怡璇／黃瑞弘）1070312