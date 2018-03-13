世界盃裁判誤判 拔協擬上訴國際仲裁法庭

（中央社記者龍柏安台北13日電）2018世界盃室內拔河錦標賽上週在中國江蘇徐州舉辦，中華隊在男子560公斤組冠軍賽，因裁判記錯犯規次數直接判定對手愛爾蘭奪金，中華拔河協會考慮上訴國際運動仲裁法庭。



今年世界盃室內拔河錦標賽，中華隊共拿下2金、2銀、1銅（不包括公開組），其中男子560公斤決賽，中華隊面對愛爾蘭，首局主審無視對手故意放繩的惡意犯規，中華隊選手跌落坐地後，選手一起身愛爾蘭就催力拉繩，先拿到第1局。



第2局愛爾蘭因犯規領到2次警告，中華隊則有1次，比賽中雙方選手同時坐地犯規，依照規則雙方將各領1次警告，而愛爾蘭因警告達3次，理應判定中華隊拿下第2局，沒想到主審竟直接宣判愛爾蘭獲勝奪金。



中華隊男子隊教練陳建文接受電話採訪時表示，他帶隊參加國際賽從來沒碰過這麼離譜的判決，「而且還是世界盃的決賽，現場所有人都知道是裁判誤判，但他們堅持裁判的判決就是最終判決，選手們全都哭慘了。」他無奈地說，歷經誤判事件後，隊員士氣也大受打擊，導致接下來的600公斤組發揮不如預期，僅獲銅牌。



陳建文表示，比賽結束後包括世界總會的秘書長、副會長、場地裁判長甚至愛爾蘭的選手，都有來向中華隊道歉，但仍無法改變主審判決。



事件發生後，陳建文第一時間就向現場裁判長提出申訴，拔河協會當晚也再正式發文至國際總會抗議，拔河協會秘書長卓耀鵬也說：「如果國際總會不受理我們的抗議，我會考慮上訴到國際運動仲裁法庭討公道。」



卓耀鵬心疼地表示，選手平時訓練非常辛苦，為替選手爭取權益，協會不能隱忍吞聲，他直言，依照慣例就算無法改變比賽結果，也應讓中華隊和愛爾蘭並列金牌。



卓耀鵬坦言，比賽時裁判因為緊張或記錯兩邊犯規次數而誤判，類似案例也曾在國內發生過，通常都會第一時間改判，也會親自向隊伍道歉，他猜測這次世界盃的誤判事件，應是類似狀況。（編輯：張銘坤）1070313