中信5棄將熱身賽全上陣 富邦擊退統一

（中央社記者黃巧雯台北13日綜合報導）中華職棒富邦悍將與統一獅今天在熱身賽交手，兩隊砲聲隆隆，總計敲出5發全壘打，富邦全場敲出14支安打，林益全、陳品捷各敲出兩分砲，終場就以11比8擊敗獅隊。



去年季後遭到中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙等5人，今年改披富邦戰袍，今天首場熱身賽全數上陣，陳鴻文擔任先發投手，林克謙、林煜清第8局登板後援，張正偉先發打第一棒，蔣智賢則扛下第四棒重任。



陳鴻文首局就遇到危機，被獅隊蘇智傑、鄧志偉連兩打席「背靠背 」全壘打，失2分，所幸後面及時穩住，僅在4局下再掉1分，主投4局失3分，被敲出4安打，包含2發全壘打，送出5次三振，1次保送。



富邦3局上展開反攻，靠著今天先發打第二棒林益全兩分砲追平比數，第4局再攻下3分，5局上陳品捷轟出兩分打點全壘打，助悍將取得7比3領先。



獅隊郭阜林5局下陽春砲，追回1分，富邦悍將第6、7局再下一城，合計攻下4分，再將比數拉開，儘管獅隊第8局趁著投手林克謙不穩，5支安打攻下3分，所幸林煜清登板救火，連飆2次三振，化解失分危機，富邦悍將終場以11比8擊退統一獅，拿下熱身賽首場勝利，獅隊則是苦吞二連敗。（編輯：陳怡璇）1070313