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大谷翔平可望輪值先發 大聯盟官網分析

發稿時間：2018/03/14 09:13

最新更新：2018/03/14 09:22

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備戰新球季，效力洛杉磯天使隊的大谷翔平，可望列入球隊開季先發輪值。（資料照片 洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月14日備戰新球季，效力洛杉磯天使隊的大谷翔平，可望列入球隊開季先發輪值。（資料照片 洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月14日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯13日專電）美國職棒大聯盟MLB的春訓接近尾聲，各隊全力備戰新球季，根據大聯盟官網報導，效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，可望列入球隊開季先發輪值投手。

評估天使的先發投手名單，大聯盟官網報導說，天使先發投手群近年因傷所困，像是王牌右投李查茲（Garrett Richards）受傷影響表現，去年僅出賽6場，一勝難求且吞2敗。

不過李查茲春訓熱身賽期間，出賽4場都是先發，共投12.2局，三振打者14人次，防禦率2.84，表現不錯，新球季仍將是球隊倚重對象。

至於大谷翔平，他在春訓已3度登板，共投7局掉10分，三振打者16人次。他搭配李查茲、舒梅克（Matt Shoemaker）、希尼（Andrew Heaney）、史凱格斯（Tyler Skaggs）等人，可望組成天使先發投手群。

報導另指出，29歲的拉米瑞茲（J.C. Ramirez）因尺骨附屬韌帶（Ulnar Collateral Ligament）部分撕裂，經幹細胞治療，今年春訓至今3場先發，三振打者11人次，防禦率3.72，有機會搶天使的第6號先發。

至於打擊方面，強棒楚勞特（Mike Trout）、厄普頓（Justin Upton），還有普侯斯（Albert Pujols），仍是不可或缺的陣容。

報導說，距離新球季開幕還有16天時間，考量受傷或其他難以預料的因素，天使的開季先發名單，或許還有變化。（編輯：屈享平）1070314

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