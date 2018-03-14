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自由車環台賽第4戰 新城幸也穿黃藍兩衫

發稿時間：2018/03/14 19:01

最新更新：2018/03/14 19:28

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2018國際自由車環台公路大賽第4站14日來到南投縣，日本國家隊好手新城幸以3小時59分22秒獲得單站第3，並在減秒優惠後搶下領先黃衫。（中華民國自由車協會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月14日2018國際自由車環台公路大賽第4站14日來到南投縣，日本國家隊好手新城幸以3小時59分22秒獲得單站第3，並在減秒優惠後搶下領先黃衫。（中華民國自由車協會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月14日

（中央社記者李晉緯台北14日電）台灣自由車一哥馮俊凱在巴林美利達車隊的隊友新城幸也，今天在環台賽第4站，靠單站第3的成績，先獲象徵亞洲總冠軍的藍衫，在計算減秒優惠後，再穿上象徵個人總冠軍的黃衫。

2018國際自由車環台公路大賽第4站-南投縣站，選手自南投縣政府前出發，一路往終點日月潭向山活動中心前進，單日騎乘166.56公里，是4天比賽下來，賽程最長的一站。

最後由澳洲貝尼龍隊的卡姆（Cameron Bayly）以3小時59分16秒拿下本站的單站冠軍，美國依盧密隊的卡麥倫（Cameron Piper）以3小時59分18秒獲單站第2，日本國家隊的新城幸也以3小時59分22秒獲得單站第3。

根據大會競賽規程，各站前3名可獲得10秒、6秒、4秒減秒優惠，新城幸也在減秒優惠後，以總成績12小時31分26秒後來居上搶下黃衫，同時保有象徵亞洲總冠軍的藍衫。

新城幸也表示，今天每個衝刺點、登山點他都想拚，只是對手太強了，還好最後能在衝點前卡到好位置，才能拚到單站第3的成績，能一舉穿上黃衫他很開心，「好久沒交出好成績了，上一次有比較滿意的表現，已經是兩年前的環日本單站冠軍。」

今天這站，台灣選手以中華隊馮俊凱的35名、RTS洲際車隊陳建州的36名、中華隊陳建良的51名表現較為突出。

第5站屏東縣站15日自屏東縣政府出發，終點設在大鵬灣國家風景區管理處，全程192.8公里是今年環台賽最長的一站，對已經歷經4站競輪的車手們來說，是體力、耐力、毅力和衝線技巧的終極考驗。（編輯：李錫璋）1070314

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