郭阜林逆轉滿貫砲 統一終止二連敗

（中央社記者黃巧雯台北14日綜合報導）中華職棒統一獅隊今天熱身賽靠著郭阜林滿貫砲，以13比4逆轉中信兄弟贏球，終止二連敗；富邦悍將則靠著羅力與牛棚聯手封鎖Lamigo桃猿隊，終場以4比0完封猿隊。



統一獅今天熱身賽與中信兄弟交手，獅隊一度0比4落後，第4局趁著中信洋投賽格威退場，陳鏞基一上場就從蔡齊哲手中敲出陽春砲，隨後代打郭阜林又在滿壘情況下開轟，將比數逆轉成5比4。



中信兄弟5局下再度換投，換上洪宸宇依舊慘遭砲轟，鄧志偉揮出右外野方向三分砲，獅隊第7局再從中信兄弟19歲年輕投手陳柏豪手中攻下5分，終場就以13比4擊敗中信兄弟，終止熱身賽二連敗。



另一場熱身賽由富邦悍將對戰Lamigo桃猿隊，兩隊賽前都維持不敗之身。



前4局形成投手戰，雙方皆無法攻下分數，富邦打線第5局突破猿隊先發投手尼克斯封鎖，林益全高飛犧牲打先馳得點，蔣智賢、胡金龍接連安打再攻下3分，單局添得4分。



富邦先發投手羅力先發5局無失分，被敲出4支安打，送出3次三振，彭世杰、羅國華、賴鴻誠、張耿豪第6局起輪番上陣，各投1局皆未失分。



昨天單場雙響砲的王柏融，今天打擊依舊猛打賞，單場4打數3安打，但因猿隊攻勢無法串聯，終場就以0比4遭富邦完封。（編輯：黃于）1070314