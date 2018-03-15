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內湖高工逆轉華僑 重返高中排球聯賽4強

發稿時間：2018/03/15 20:08

最新更新：2018/03/15 20:43

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zoom in 106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），男子組內湖高工15日逆轉擊敗華僑高中搶進4強，內湖高工舉球員許國宏的「大爆發」成為球隊逆轉關鍵。（中華民國高級中等學校體育總會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月15日106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），男子組內湖高工15日逆轉擊敗華僑高中搶進4強，內湖高工舉球員許國宏的「大爆發」成為球隊逆轉關鍵。（中華民國高級中等學校體育總會提供）中央社記者李晉緯傳真　107年3月15日

（中央社記者李晉緯台北15日電）內湖高工男排今天一度面臨0比2絕境，但接下來連趕3局，逆轉擊敗華僑高中，成功搶進HVL4強。教練杜承格賽後說：「我有信心不會0比3輸掉，球員聽話一球球追，才能逆轉獲勝。」

106學年度高級中等學校排球甲級聯賽（HVL），今天在台北市立大學天母校區體育館展開男、女各兩場的對戰，贏家可晉級17日進行的4強戰。

台北市立內湖高工男排隊史擁有兩座冠軍，但自101學年度奪冠後，已4屆未打進4強，反觀國立華僑高級中等學校曾於94到96學年度締造3連霸，隊史共擁10座冠軍，近兩屆也都能闖進4強，賽前較被看好。

比賽開打後，華僑在14輛遊覽車帶來的約600名龐大加油團助威下，迅速以25比15拿下首局，即便接下來未如首局般勢如破竹，但也以25比23拿下次局，取得「聽牌」優勢。

不過比賽突然急轉直下，內工一路與華僑糾纏，雙方多次互換領先，領先分差頂多2分的情況下，先以26比24搶回1局；第4局戰情依舊膠著，內工在後段加足馬力連下分數，以25比20將戰情扳平。

決勝局雙方3比3戰平後，內工站上領先，在12比10領先時連下3分鎖定勝利，逆轉擊敗華僑闖進4強，下一戰將對上隊史獲得7座冠軍，這次要挑戰5連霸的國立豐原高商。

內湖高工執行教練杜承格表示，比賽開打後，球員放不開，打得荒腔走板，「不過我相信不會以0比3輸掉」，在面對退無可退之際，還是鼓勵學生一球一球慢慢追，在舉球員許國宏第3局回神「大爆發」後，球隊才找回贏球契機。

身為隊長的許國宏，前兩局未能正常發揮，他說：「我高中生涯至今未曾進過4強，今年已經高三了，這次一定要放手一搏。」

華僑教練何政倫表示，學生比賽就是這樣，「看誰能撐到最後，就能笑著離開球場」，今天首局意外輕鬆勝出，當時他就怕選手鬆懈，在內工展現強大贏球企圖心，華僑場上選手卻缺乏彼此溝通的情況下，輸球就怪不了別人。（編輯：黃瑞弘）1070315

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