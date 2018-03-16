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兄弟推隊史首套灰色球衣 瞄準年度總冠軍

發稿時間：2018/03/16 12:07

最新更新：2018/03/16 12:07

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊今天舉行年度行銷活動發表會，喊出年度口號Honor，主客場新球衣同時亮相，客場為隊史首套灰色球衣，周思齊表示，「新球衣新氣象，希望今年可以拿下總冠軍」。

兄弟今年球衣一改以往皆以黃、白、黑色為主體，主場球衣維持一慣的黃色系「榮耀黃」，客場球衣首度採用灰色「猛象灰」，兩套球衣側邊線條為圓弧狀，就像大象的象牙；但每週五無論主客場，都會穿上胸前繡有「兄弟」兩字的中文球衣，維持一慣傳統。

兄弟隊領隊劉志威在發表會上公布今年口號為Honor，代表光榮的時刻，球員們在場上每一刻都拚盡全力、展現榮耀。

兄弟隊隊長彭政閔表示，近年中職4隊在主場、球衣上都有下功夫，每隊都有很多的創意，希望帶給球迷新鮮感，「也希望這套球衣能讓更多球迷喜愛」。

兄弟今年上半季推出6大主題活動，開幕週3月28日至4月1日為「台中兄威」，4月14、15日為「大象牽小象」，5月5、6日活動為「神龍再現」，5月19、20日為「寵愛女孩」活動，5月26、27日「台中大亨」、6月9、10日則為「B Cool」活動；今年也邀請樂團宇宙人為兄弟創造主題歌曲「拿下這一場」。（編輯：方沛清）1070316

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