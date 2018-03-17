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NCAA籃賽新歷史 第16種子扳倒龍頭

發稿時間：2018/03/17 15:51

最新更新：2018/03/17 15:51

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（中央社記者李晉緯台北17日綜合報導）美國NCAA籃球賽今天爆出史上最大冷門，分區第16種子的UMBC在下半場火力大爆發，拉出53比33的猛攻，終場以74比54擊敗頭號種子UVA，締造NCAA籃賽新歷史。

分區第16種子的馬里蘭大學巴爾的摩縣分校（University of Maryland Baltimore County，簡稱UMBC），今天在上半場以21比21逼平頭號種子維吉尼亞大學（University of Virginia，簡稱UVA）。

下半場比賽UMBC在29比24小幅領先時，拉出9比0攻勢，以38比24將領先拉開到兩位數，終場前1分15秒，UMBC的葛蘭特（Jourdan Grant）砍進外線，讓球隊首度領先達20分。

UVA雖欲扭轉戰局，但時間已經不站在UVA這邊，在時間走完後，UMBC以74比54擊敗UVA，拿下歷史性的1勝。

NCAA第一級籃賽34年來，第16種子對上頭號種子的戰績是難堪的0勝、135敗，今天UMBC成為首支扳倒龍頭的第16種子球隊。

UMBC今天在外線有效發揮，24次出手飆進12球，命中率是驚人的5成，同時他們銅牆鐵壁的防守，讓UVA在這場比賽只能獲得本季新低的54分，在攻、守兩端都有突出的表現，是今天能有史詩般演出的關鍵。

UMBC的教練歐頓（Ryan Odom）賽後受訪時，冷靜但有自信得表示，今天的防守比開季時好得太多，這是今天贏球的關鍵，選手們打出高水準的表現，「他們值得擁有這1勝，我以他們為榮」。

UMBC的萊爾斯（Jairus Lyles）今天11次出手命中9球，包括三分球4投3中，另外9次罰球命中7球，轟下全場最高的28分，是球隊致勝功臣。

賽後，UMBC包括萊爾斯、莫拉（K.J. Maura）、葛蘭特（Jourdan Grant）等球員在接受轉播單位訪問時，都指出球隊能拿下這巨大的1勝，關鍵在「相信彼此，及保有能贏球的信念」。

萊爾斯說：「我們打從心底相信彼此，也相信能和對手一較高下，而我們真的做到了，也真的拿下了勝利。」

莫拉提到，隊友間彼此信任，教練、隊職員都做了很好的準備，所以「我們真的做到了」，並直呼：「這真是美夢成真」。

葛蘭特提及，教練只告訴他們，「相信自己，你們能做到任何事」。（編輯：方沛清）1070317

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