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世足賽頭一遭 啟用影像輔助判決

發稿時間：2018/03/17 16:09

最新更新：2018/03/17 16:09

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（中央社哥倫比亞首都波哥大16日綜合外電報導）儘管足球界內外仍有反對聲音，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天宣布，本屆俄羅斯世界盃足球賽將首次啟用影像助理裁判技術（VAR）。

英凡提諾說：「史上第一次，我們在2018年世足賽使用影像助理裁判。」2週前在瑞士蘇黎世（Zurich）的國際足球協會理事會（IFAB）做出這項決定後，今天的國際足總會議上一如預期順利過關。

世界盃足球賽6月14日到7月15日舉行，影像輔助判決系統將用在進球與否、判定罰球、直接判紅牌或裁判認錯球員等狀況。

自2016年以來，這套影像助理裁判技術已經在德甲、義甲等20個聯賽中試用約1000場比賽，但還沒有得到世界各地的普遍接受，就連歐洲足總（UEFA）也還需要進一步確認。

批評者認為，影像助理裁判技術的缺點不是它的精確性，而是為了達成精確性而花掉的時間。讓許多球迷與傳統派人士不滿的是，足球比賽的流暢性因此被打斷了。

此外，國際足總也宣布，解除伊拉克長達30年不得舉辦國際賽的禁令，未來可以在阿比爾（Irbil）、巴斯拉（Basra）、卡巴拉（Karbala）等城市舉行正式比賽。

不過國際足總表示，還是無法同意伊拉克政府提出在首都巴格達（Bagdad）辦比賽的申請。自1990年伊拉克入侵科威特以來，足球國家隊至今從未在主場比賽。（譯者：林宏翰/核稿：劉淑琴）1070317

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