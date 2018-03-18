富邦彭世杰冬盟找回自信 教頭看好表現

富邦悍將隊21歲投手彭世杰（圖）表示，前兩年表現不理想，去年底參加冬盟找回自信，今年控球穩定性進步，盼能站穩一軍。中央社記者謝靜雯攝 107年3月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）富邦悍將隊21歲投手彭世杰，今年被總教練葉君璋看好有機會在一軍投出好表現；他表示前兩年表現不理想，去年底參加冬盟找回自信，今年控球穩定性進步，盼能站穩一軍。



彭世杰2015年在中職選秀會上，被富邦悍將隊前身義大犀牛隊選進，但前兩年都在二軍磨練，成績並沒有特別突出，去年二軍出賽16場（1場先發），戰績2勝1敗，防禦率10.90。



葉君璋表示，彭世杰春訓調整狀況不錯，技術層面上更成熟，心態也進步很多，算是目前投手群中狀況蠻不錯的球員，很看好他今年能在一軍投出表現。



彭世杰表示，前兩年成績不理想，多少影響自信心，去年底參加亞洲冬季棒球聯盟，最主要的課題就是希望讓自己找回自信心，今年控球的穩定性、球的尾勁都比以往好，保送率降低，均速也有進步，「投起球來也比較放得開」。



彭世杰目前為止生涯沒有一軍出賽的紀錄，14日對Lamigo桃猿隊的官辦熱身賽，是首度在一軍強度比賽中亮相，彭世杰6局登板中繼，投1局被敲1支安打、無失分；他表示剛開始有一點緊張，但投完一個人次後就慢慢進入狀況。



春訓調整狀況不算，也被教練團看好，面對新球季，彭世杰自評已經準備好了，目前教練團給的定位是中繼，「希望能健康、站穩一軍」。（編輯：吳協昌）1070318