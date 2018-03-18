天使教頭相信 大谷翔平就要翻轉

效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平（圖），天使總教練索西亞相信他即將翻轉。（資料照片，洛杉磯天使隊提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 107年3月18日

（中央社記者曹宇帆洛杉磯17日專電）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，春訓期間至今投打表現不盡理想，不過天使總教練索西亞說，他認為大谷翔平即將谷底翻轉。



根據美國職棒大聯盟官網報導，大谷翔平昨天先發對壘科羅拉多洛磯隊，投1.1局被打爆，掉7分全是責失，今天他沒有隨隊出賽，而是由投手教練納吉（Charles Nagy）跟他一起看他登板的影像紀實，並檢討得失。



索西亞（Mike Scioscia）說，這麼做超乎教練團對待投手們的範疇，這是嘗試把觀念灌輸給投手的做法之一。



大谷翔平號稱具備投打兼顧的二刀流實力，卻在今年春訓發揮得很掙扎，報導說，建議大谷翔平新球季不妨從小聯盟出發的聲音浮現。



對於這些意見，索西亞仍避談大谷翔平是否可站穩新球季的先發，並強調天使評估大谷翔平，並非以傳統的統計數據如防禦率，而是以球的轉速等球質條件作為評斷標準。



他說，「我認為大谷翔平接近翻轉了」，看看大谷翔平的球威，特別是昨天戰洛磯的首局表現，可說他已非常接近並持續努力於翻轉。



昨天對戰洛磯的比賽，球團原設定大谷翔平能撐4局或5局與用球數能達到75，不過他投不滿2局就用了50球，天使決定換投。



報導說，大谷翔平退場後特別進牛棚，模擬再多投3局以磨練自己的耐力，預計他下回先發上投手丘將在22日。明天天使戰德州遊騎兵隊的比賽，球團則安排他先發指定打擊。1070318