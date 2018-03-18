悍將羅力再進化 季後大聯盟投手一起練

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力中職生涯邁入第6年，如何維持不讓打者因為對戰熟悉而影響成績，羅力表示，「每年都想辦法變得更強」，他自認已經「進化」，跟剛來中職時已經不同。中央社記者謝靜雯攝 107年3月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）富邦悍將隊洋投羅力，今年是他在中職的第6個球季，羅力自認不斷「進化」是關鍵，並透露季後訓練和維持的撇步，近年和大聯盟球員索利亞一同訓練、維持訓練強度。



羅力2012、13年間效力中職Lamigo桃猿隊，2015年回鍋中職效力義大犀牛隊（富邦悍將隊前身），近3年都是球隊的王牌投手，今年悍將隊最先確定下來的洋將就是羅力，目前中職生涯總計累積62勝，有機會挑戰繼前興農牛隊洋將勇壯（108勝）後，第2位達成中職生涯百勝的洋投。



羅力表示，達成百勝是過程，但不會特別當成一個目標，重要的還是如何準備好自己，幫助球隊贏得比賽勝利。



羅力坦言，當初沒有想過會在中職打這麼久，這是很好的經驗和機會，他很喜歡這邊的球隊和隊友，家人也都很喜歡台灣；今年邁入中職生涯第6年，如何維持不讓打者因為對戰熟悉而影響成績，羅力表示，「每年都想辦法變得更強」，加強、增加球種，他自認已經「進化」，跟2012年剛來中職時的他已經不同。



分享季後的調整，除了維持身體狀況、按照課表訓練，近兩年也會和美國職棒大聯盟白襪隊後援投手索利亞（Joakim Soria）一起訓練，讓自己維持在高訓練強度，在來台灣報到之前，也會要求自己要投6到7次的牛棚。



羅力去年原本是球隊開幕首戰先發投手，後來因傷沒有出賽，今年沒有意外，應該會再扛25日球隊開季首戰對統一獅隊比賽的先發投手。（編輯：方沛清）1070318