蔣智賢打擊率跌破2成 葉總：打得不自在

中職富邦悍將隊野手蔣智賢（圖）18日在熱身賽賽後打擊率跌破2成，總教練葉君璋表示，「他給自己壓力大，看起來打得不是很自在」。中央社記者張新偉攝 107年3月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職富邦悍將吸收中信兄弟5名棄將，打者補進張正偉、蔣智賢，組成豪華打線，蔣智賢熱身賽打擊率跌破2成，總教練葉君璋表示，「他給自己壓力大，看起來打得不是很自在」。



悍將隊補進強打張正偉、蔣智賢後，「國家隊級打線」、「鑽石打線」等稱號不間斷，葉君璋認為，不需要一直放太多的焦點在打線上，「打擊是最難掌握的部分」，他期許補強球隊戰力後，新球季能夠打出「有品質的球賽」，應該在跑壘、守備上更下功夫。



談起新加入球隊的野手蔣智賢、張正偉、投手陳鴻文、林克謙和林煜清的狀況，葉君璋表示，目前看起來調整都不錯；蔣智賢在官辦熱身賽打擊發揮不理想，今天賽前3場出賽打擊率2成22，今天與統一獅隊交手，單場4打數都沒有安打表現，賽後打擊率跌至1成54。



葉君璋表示，「感覺他給自己的壓力蠻大的，自我要求比較高」，蔣智賢希望能夠拿出表現來回應大家對他的期待，反而感覺打起球來不是這麼自在，還需要更多的比賽讓他調整。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070318



