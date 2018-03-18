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蔗總期待鄭鈞仁幹大事 定位布局投手

發稿時間：2018/03/18 18:32

最新更新：2018/03/18 18:55

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中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁（圖）18日熱身賽對富邦悍將隊後援投一局無失分；總教練黃甘霖表示，「他跟我說要幹大事，我也很期待」。中央社記者張新偉攝　107年3月18日中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁（圖）18日熱身賽對富邦悍將隊後援投一局無失分；總教練黃甘霖表示，「他跟我說要幹大事，我也很期待」。中央社記者張新偉攝　107年3月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁有不錯的球速優勢，今天熱身賽對富邦悍將隊後援投1局無失分；總教練黃甘霖表示，鄭鈞仁表現不錯，「他跟我說要幹大事，我也很期待」。

鄭鈞仁去年季中選秀加入獅隊，目前生涯還沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽5場，投7局防禦率2.57；鄭鈞仁在獅隊春訓開訓新人跳水儀式中，喊出「要帶學長幹大事」，他解釋所謂的大事，是去年球隊沒能完成的事（拿下總冠軍）。

鄭鈞仁官辦熱身賽總計4場出賽，投4局被敲4支安打，失掉1分責失分，防禦率2.25，表現不差；「蔗總」黃甘霖表示，鄭鈞仁有速度優勢，熱身賽表現不錯，本季設定為7局左右登板的布局投手，「期待他能幹大事」。

鄭鈞仁表示，還有很多地方需要加強，包括心態的調整等等，也期待新球季能夠有好表現。

獅隊今天熱身賽由洋投馬丁尼茲扛先發，總計投4局被敲8支安打，投出4次三振，失掉4分皆為責失分；黃甘霖表示，感覺狀況還不是很到位，但是不擔心，獅隊本季3名洋投都是首度效力中華職棒，距離正式開季，還有時間可以調整。

獅隊今天比賽打線發揮，全場敲出18支安打，郭阜林7局敲出熱身賽個人第3轟，以15比8拿下勝利。黃甘霖表示，打擊本來就是比較不用擔心的部分，現階段還是比較擔心先發投手的狀況。（編輯：吳協昌）1070318

中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁（中）有不錯的球速優勢，18日熱身賽對富邦悍將隊後援投一局無失分，本季設定為7局左右登板的布局投手。賽後與捕手高志綱（右）擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年3月18日中職統一獅隊新秀投手鄭鈞仁（中）有不錯的球速優勢，18日熱身賽對富邦悍將隊後援投一局無失分，本季設定為7局左右登板的布局投手。賽後與捕手高志綱（右）擊掌致意。中央社記者張新偉攝　107年3月18日
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