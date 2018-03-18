戴維斯關鍵中距離建功 璞園險勝裕隆

（中央社記者龍柏安台北18日電）雙膝積水整週沒有練球的璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis），今天在第4節最後6.6秒飆進關鍵中距離，率領璞園78比73險勝裕隆納智捷，再次擠下裕隆獨居聯盟例行賽王座。



SBL超級籃球聯賽聯盟雙強璞園與裕隆今晚正面交鋒，這也是攸關例行賽龍頭寶座的關鍵戰役，璞園第4節雖擁有雙位數領先，但裕隆靠著射手胡凱翔在第4節最後29秒上籃得手後，將比分追到只差3分。



決勝關頭，戴維斯中距離命中後將領先擴大至5分差，等同替璞園的勝利買了保險，他說：「當時24秒快要歸零，況且我是空檔，我雖沒有練球，但是我整個禮拜都在練投。」璞園總教練麥班達也說：「我知道他有練投，因為整個禮拜都是我在幫他餵球，所以最後我才會把他擺在場上。」



裕隆逆轉秀功敗垂成，執行教練魏永泰坦言：「當時我們就是採取包夾、不要犯規。」他強調防守的重心都放在璞園的射手群，被戴維斯投進最後一擊，他聳聳肩說：「沒辦法，籃球就是這樣。」



璞園贏球後，戰績以17勝10負，領先裕隆的17勝11負半場勝差，且取得3勝1負的對戰優勢，對於聯盟例行賽王座，麥班達倒是看得很隨緣，「現在我只想保住前2席次，球員在場上的細節如果做得好，我們自然會上到那個位置。」



本季璞園還剩最後3場比賽，只要再添2勝，就能篤定登上聯盟第1，而兩隊上半季在1月28日在桃園巨蛋交手，比賽打到第2節結束前1分55秒，因場館漏水導致比賽順延至3月27日新莊體育館續戰。（編輯：張銘坤）1070318