時代力量：體改跳票 署長下台

（中央社記者范正祥台北20日電）時代力量立法院黨團今天表示，國民體育法修正後，涉及亞運44項的單項協會應在3月20日完成改選，今天是最後一天，完成改選項目只有25個，體改跳票，體育署長林德福應下台。



立法院院會2017年8月31日三讀修正通過國民體育法部分條文，同年9月20日由總統公布實行，規定單項協會應以開放人民參與為原則，並在修法公布施行6個月內，修正章程進行所有理監事改選，也就是必須在2018年3月20日以前完成改選。



時代力量立法院黨團上午召開記者會，立委黃國昌表示，去年世界大學運動會台灣選手優異表現令人感動，也在那樣承載國人的期待下完成國民體育法的修正。整個國民體育法修正，全民最關心的就是久被詬病的各協會改革，也因為如此，國民體育法修正後，涉及亞運44項的單項協會應在3月20日完成改選，但目前進度已完成改選的項目只有25個。



黃國昌強調，體育署應展現符合國民期待的具體作為，不要讓體改成為一場空，不要讓所有關心台灣未來體育發展的辛苦選手及熱情體育迷感到失望。



身兼時代力量黨主席的黃國昌說，時代力量正式呼籲，「體育署長林德福先生，請您下台」，請行政院長賴清德重新任命能夠帶領體育改革往前進的新任署長。



時代力量立法院黨團總召徐永明指出，之前臨時會審查總預算時，跨黨派有共識要凍結體育署預算，凍結的比例遠高於其他部會，代表大家都對體育署表現不滿。



徐永明表示，時代力量黨團認為，「沒有換體育署長，台灣的體育改革真的是沒有看到天光的一天。」如果再這樣下去，如何向選手交代？如何向全民交代？



出席記者會的時代力量立委高潞．以用也說，「體改跳票，署長應下台。」（編輯：溫貴香）1070320