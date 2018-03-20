正港愛台灣 戴維斯細數身為台灣人的好

因為Taiwan Taipei球衣事件，再度成為媒體焦點的中華男籃歸化洋將戴維斯（Quincy Davis），近日接受中央社專訪時表示，歸化中華民國籍後，他更感受到台灣的好，稱讚台灣可以成為很多國家學習的榜樣。中央社記者張智彥攝 107年3月20日

（中央社記者葉允凱台北20日電）因為Taiwan Taipei球衣事件，再度成為媒體焦點的中華男籃歸化洋將戴維斯（Quincy Davis），近日接受中央社專訪時表示，歸化中華民國籍後，他更感受到台灣的好，稱讚台灣可以成為很多國家學習的榜樣。



「歸化為台灣人後，才讓我感受到身為人該有的樣子（It feels likes being a human）」，戴維斯表示。



生於美國加州洛杉磯、203公分高的戴維斯表示，當初加入SBL（超級籃球聯賽） 只是為了延續籃球生涯，然而這個決定卻改變了他的一生。由於在SBL的好表現，戴維斯受邀加入中華男籃隊。他於2013年放棄美國國籍，取得中華民國國籍。



戴維斯說，在台灣生活近7年來，這塊土地給了他許多感動與驚喜，讓他覺得很多國家應該跟台灣多學習。



他指出：「台灣有世界上最好的健保系統，台北的捷運乾淨又準時，最重要是的我們有良好的治安。」這些都是他在美國不曾感受到的。



戴維斯說，在台灣只要身體稍微不適，15分鐘就可以看到醫生。「在美國，要中彈或被刀砍了，才有機會這麼快看到醫生」，他苦笑著說。



除了這些優點，對身為非裔美國人的戴維斯來說，台灣最大的優點在於人們不會單憑膚色來看待一個人。



他說：「世界上許多地方評斷人的標準，是膚色重於人格。」



身為非裔美國人，他很難想像在美國可以輕鬆自在地半夜3點鐘到便利商店買東西，但是在台灣，這再稀鬆平常不過了。



他說：「不用擔心警察找麻煩，或是害怕被搶，享受這樣簡單的幸福，我十分感激台灣給我的一切。」



戴維斯表示，這一切也與美國槍枝氾濫有關。在美國槍枝隨手可得。「你能想像如果在台灣可以輕易買到槍，會是個怎樣的世界？」



因為深愛台灣，戴維斯除了打籃球，也時常到台灣各地走走看看。他前陣子才遠赴台東演講，教孩子打籃球，傳達教育及運動缺一不可的理念。



有時候他也一個人騎著機車，隨興地旅遊。農曆新年期間，他趁著人少的時候，騎著租來的機車，逛了桃園復興鄉和新北烏來，和當地居民互動。



近日的球衣爭議事件也是源自於他愛台灣的心。



中華男籃2月22日在世界盃男籃亞洲區資格賽預賽第2階段，客場70比69險勝地主日本。身為主戰中鋒的戴維斯，全場繳出12分、11籃板與6助攻的全方位表現，是中華隊成功「射日」的關鍵人物，賽後他在社群網站Instagram貼出自己的照片，並寫下「今晚重要的一勝」。



不過戴維斯球衣Chinese Taipei的字樣，卻改成了Taiwan Taipei，這張照片PO出後，不到一天內就得到7000多個讚，讓許多中國球迷崩潰，紛紛上網留言謾罵，甚至還有不少種族歧視字眼，引發兩岸球迷筆戰。



談到這次的事件，戴維斯表示，他在加入中華隊之前有稍微了解，因為政治因素，國家隊出國比賽要用「中華台北」的名稱而不是台灣。



然而出國比賽時，他總是難免會被其他隊伍問到「你們到底是哪個國家來的？」這個尷尬問題。



戴維斯說，他可以理解短時間內要將國家隊正名是很困難的事。這也種下他為何會興起自己用修圖軟體把Chinese Taipei改為Taiwan Taipei的念頭。



戴維斯說，當天對日本贏球後，許多球迷在他社群網站上留言，感謝他的全能表現。其中有個球迷傳給他身著中華隊球衣的原始照片。



但他看到那張照片時，「我眼中只注意到球衣上面的中華台北字眼」。於是他自己動手做了修改，「看起來終於順眼多了」。



戴維斯知道這張照片引起廣泛討論，他收到許多負面回饋，但更多人支持他的作為。



他想對所有討厭他這樣做的球迷說，貼文中並不是針對中國或是其他任何國家的人。「這行為只是出於愛台灣的心，而非反中國」。



他說，「當我們說Taiwan No.1，並不代表其他國家是No.2」。他說，每個人本來就該覺得自己的國家是世界第一，這樣的表述只是要表達自信而非貶抑他人。



身為台灣運動史上第一位歸化的外籍人士，戴維斯的籃球生命可能沒剩下幾年。35歲的他笑著對記者表示，他的身體多次告訴他必須退休了。但熱愛籃球跟這塊土地的心，讓他持續在球場上奔馳。



即使哪天退休，戴維斯說他仍會持續待在台灣，身體力行回報這塊愛他的土地以及人民。



退休後想要做什麼？戴維斯說他想要成立一間以英語授課的私人學校，「上課只上到下午3點」。他表示，台灣的小孩太認真念書，他希望以一己之力，讓年輕人知道，除了讀書，也應該培養其他興趣，「不管是不是打籃球都沒關係」。



訪談最後，戴維斯鼓勵台灣年輕人多出去走走闖闖，看看世界，「離開父母，離開自己的舒適圈。」



他說，「在我們認定某個國家很棒之前，我們必須先看看自己的國家， 然後就會發現，哇！其實台灣真的很不錯呢。」



「多看看外面的世界，絕對可以讓台灣人了解自己這塊土地的美好。」（編輯：方沛清）1070320



