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中職全季240場直播 LINE TODAY看得到

發稿時間：2018/03/22 22:51

最新更新：2018/03/22 22:51

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（中央社記者吳家豪台北22日電）通訊軟體LINE旗下內容入口LINE TODAY今天表示，同時簽下富邦悍將、中信兄弟、統一獅以及Lamigo桃猿共4支球隊的直播權，將完整直播中華職棒29年例行賽全季共240場的賽事。

LINE TODAY自2017年3月起直播中華職棒富邦悍將主場賽事，締造平均每場81萬人次、最高紀錄105萬人次在線觀看的成績，今天宣布簽下中華職棒共4支球隊的直播授權。本季開幕戰預定於3月24日在桃園棒球場開打。

LINE TODAY觀察到造訪「運動」類別的族群以男性為主，而這些進到「運動」類別的用戶平均停留時間是全站平均值的3倍、平均瀏覽頁面是全站平均值的4倍，顯示「運動」類別的用戶黏著度相對較高。

LINE TODAY發布新聞稿表示，為了向用戶提供更完整、精彩的賽事轉播，LINE TODAY陸續簽下中華職棒、NBA等賽事的直播權，同時LINE TODAY也繼續朝「多元內容」而努力，將拓展娛樂、音樂及電競等領域的直播夥伴，為用戶規劃專屬的精緻內容。

此外，「LINE TODAY運動」官方帳號也將在週末挑選精選場次做直播，球迷只要搜尋「LINE TODAY運動」官方帳號或掃描QR Code加為好友，就能準時接收球賽開打通知。（編輯：蘇志宗）1070322

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