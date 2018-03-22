/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震管中閔繆德生璩美鳳
>rss

備戰新加坡熱身 懷特滿意中華男足表現

發稿時間：2018/03/22 22:58

最新更新：2018/03/22 22:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯新北22日電）中華男足今天在熱身賽以2比1擊敗航源FC，中華隊總教練懷特賽後表示，選手們的企圖心強烈，每個人都有很好的表現，讓他樂於煩惱對戰新加坡的選手名單，是「甜蜜的負擔」。

中華男足27日將在亞洲盃資格賽最終輪，於主場台北田徑場迎戰新加坡，儘管已無緣晉級，但這場是國家隊今年第一場正式比賽，仍全力備戰希望留下勝利。中華男足今天在輔大足球場與航源FC進行熱身賽，靠著陳浩瑋、李茂上半場的進球，最終以2比1獲勝。

懷特（Gary White）表示，他觀察了隊上27名選手，對27日迎戰新加坡的23人名單已有初步想法。對於程昊、涂紹捷、吳彥澍等年輕新血的加入，懷特表示，中華隊願意讓U23、U19的球員進到成年國家隊，「讓他們提早看看更上一層的比賽是什麼樣子。」

首次入隊的程昊今天踢了整場比賽，懷特提到，程昊除了有好的身材，場上表現也很好，他很開心看到隊上年輕選手能有今天的表現，待陳柏良、殷亞吉、溫智豪等在海外征戰的選手回歸，屆時要選出11名球員上場，「對我來說將是艱難的決定，也是甜蜜的負荷。」

懷特提到，現在中華隊的精神力是有史以來最好的狀態，球員們非常期待為台灣球迷踢出好球，也非常渴望為台灣帶來勝利，年輕選手入隊後也與原有球員有很好的連結，「我感到很榮幸。」

看到選手在相隔一段時間又重新參與集訓後，不論身材、球技都更加進步，懷特欣慰表示，看得出大家對自我的要求及想贏的企圖心。（編輯：黃瑞弘）1070322

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

一週重要新聞影像回顧（0311-0317）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
一週重要新聞影像回顧（0311-0317）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP