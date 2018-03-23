舉重金牌教練控A錢 國訓中心執行長駁斥

（中央社記者李晉緯台北23日電）台北世大運舉重金牌郭婞淳的教練林敬能22日深夜發文指國訓中心「選手伙食費被A走」；中心執行長林晉榮回應，「伙食費」是帳目名稱，含食材、餐廳人事成本，駁斥林敬能指控。



林敬能在臉書發文說，教育部體育署副署長王水文14日在教練座談中，接受國家運動訓練中心執行長林晉榮的建議，承諾調高伙食費，改善伙食。但真正的問題是「伙食費A去哪了？」文中並附上公文截圖，圖上可見「…106年度人事費用支出僅約僱人員4人由公務預算支，餘約用人員4人外包人力費用皆自伙食款支…」。



對此，林晉榮接受中央社記者訪問時表示，中心內餐廳由伙食管理委員會負責並自負盈虧，「伙食費」的經費撥入後，本來就用作食材、人事等開銷，林敬能提出的看法「很突兀」。



林晉榮提到，中心改制後，體質改變、人力也增加，加上配合一例一休等政府政策，讓人力需求倍增，經費所需自然會提升，但「A錢的說法並非事實，且有損國訓中心的形象，也打擊備戰亞運的士氣」。



關於林敬能提到安插人事的說法，林晉榮說：「絕無此事。」他說，自到任以來，便堅持「考、用合一」的制度，「想進中心工作，要先通過考試才行」。



林晉榮坦承，這一路來，收到不少「推薦」的人選，但他保證：「我晉用的每個人都經過考試，且是經過筆試、面試，至少兩關的考核。」



對於林敬能的指控，林晉榮表示，他十分坦蕩，接下來他將請教育部、體育署的政風處來查帳，也願接受監察院、審計部查核，並歡迎檢調處理；至於損及國訓中心形象一事，將委由律師處理。（編輯：梁君棣）1070323