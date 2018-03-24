桌球德國公開賽 鄭怡靜女單進8強

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣桌球女將鄭怡靜，今天在世界桌球巡迴賽白金系列賽的德國公開賽女單會內賽，連闖2關晉級8強，而台灣男單好手莊智淵也在首輪擊敗自家小老弟廖振珽，挺進16強。



世界桌球巡迴賽白金系列賽，一年只有6站，德國公開賽是第2站，總獎金為23.5萬美元（約新台幣689.8萬元），單打會內共32籤，台灣僅有男單莊智淵、女單鄭怡靜、陳思羽共3人直接取得會內資格。



世界排名第8的鄭怡靜，首輪先以4比1擊敗日本小將芝田沙季，次輪再以4比0橫掃中國好手文佳、成功挺進8強，接下來的對手將同樣是來自中國、世界排名34的孫穎莎。



除鄭怡靜外，陳思羽首輪以3比4不敵南韓好手梁夏銀，從會外晉級的鄭先知，則同樣以3比4惜敗給南韓桌球好手徐孝元，雙雙首輪止步。



男單方面，老將莊智淵首輪面對從會外闖進的自家小老弟廖振珽，首局以4比11丟掉後，接下來連趕4局，反倒以4比1拿下晉級門票，下一輪的對手將是當今世界球王、地主名將波爾（Timo Boll）。



莊智淵男單順利過頭關，男雙也不含糊，他和陳建安聯手，首輪先以3比0橫掃瑞典組合，次輪再以3比2擺脫德國組合糾纏，挺進4強，接下來他們的對手將是中國名將馬龍與許昕。（編輯：方沛清）1070324