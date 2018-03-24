慈善活動突襲 莫瑞打赤膊唱辣妹合唱團名曲

（中央社記者戴雅真倫敦24日專電）英國體育名人慈善活動Sport Relief突襲網球名將莫瑞，把他從睡眠中喚醒，打赤膊的莫瑞一開始震驚地猛飆髒話，但隨後配合跟著唱「辣妹合唱團」名曲。



Sport Relief是兩年一度的慈善活動，與英國廣播公司體育台（BBC Sport）合作，廣邀英國體壇名人參與，替英國及全世界的弱勢族群募款。2016年募款超過5544萬英鎊（約新台幣23.3億元），今年迄今已經募款超過3800萬英鎊。



身為英國網壇名將，有「英國希望」之稱的莫瑞（Andy Murray）當然也沒有缺席，只不過登場的方式有些特殊。



BBC在Youtube公開了莫瑞凌晨被突襲的完整經過。



時間是凌晨1時6分，主持人麥金泰（Michael McIntyre）拿著莫瑞的飯店房卡，帶著一大票攝影人員闖入他的房間。



麥金泰大叫「安迪」把莫瑞吵醒，接著強迫他參加「午夜遊戲秀」，每答對一題就可以贏得5000英鎊善款。突然被驚醒的莫瑞飆出一串髒話，不過被「逼」消音。



打著赤膊、裹著棉被的莫瑞，接著就半躺在床上回答猜謎問題。第一題是他2012年在美國公開賽決賽打敗喬科維奇（Novak Djokovic）的準確比分，莫瑞一開始爽快說「不記得」，在主持人的強迫回憶下最終答對。



問題難度漸漸升高。麥金泰要求莫瑞戴上眼罩，單憑觸覺猜測摸到的是哪一名網球選手，登場的是已經退役的英國網球選手韓曼（Tim Henman）。



矇著眼的莫瑞從韓曼的左手開始摸。他很快認出韓曼，但靠的是韓曼的「香氣」。莫瑞說他先前遇到韓曼，還記得他身上的味道。



莫瑞接著要猜出「佩佩豬」（Peppa Pig）當中的角色。曾經說過女兒熱愛「佩佩豬」的莫瑞當然熟知這部卡通，儘管睡眼惺忪，仍成功答對闖入他房間的是「豬爸爸」。「豬爸爸」臨走前還跟他來了個擊掌。



但對莫瑞而言，最難的題目大概是跟著「辣妹合唱團」的「嗆辣妹」潔芮（Geri Horner）一起唱歌。潔芮先唱，莫瑞再接著唱下去。莫瑞一開始不肯唱，而是枯燥地唸歌詞，過一會才跟著唱出2 Become 1。



身著白色緊身洋裝的潔芮坐在莫瑞床邊出題，中途還偷掀莫瑞的棉被，不過顯然莫瑞並非裸睡。



看到這段影片的網友說：「這真的太超現實了，安迪莫瑞打赤膊躺在床上，和辣妹合唱團一起唱歌。」（編輯：陳惠珍）1070324