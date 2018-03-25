NBA火箭轟鵜鶘納新高59勝 哈登破2000分

火箭「大鬍子」哈登（左）轟出全場最高的27分，另有8助攻，本季得分破2000分大關，是聯盟本季第一位。（圖取自休士頓火箭隊臉書www.facebook.com）

（中央社休士頓24日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天在豐田中心（Toyota Center）轟走紐奧良鵜鶘，以114比91收下本季第59勝，創隊史新高，大將哈登（James Harden）也再締2000分紀錄。



火箭「大鬍子」哈登今天轟出全場最高的27分，另有8助攻，本季得分破2000分大關，是聯盟本季第一位。哈登已連4季奪2000分，效力火箭6季中有5季都達標。



火箭中鋒卡佩拉（Clint Capela）今天攻守兩端都立下大功，砍18分、抓16籃板，也蓋6火鍋平生涯紀錄。 高登（Eric Gordon）挹注19分，替補上場的葛林（Gerald Green）和安德森（Ryan Anderson）合計共繳30分。



路透社報導，火箭本季戰績來到59勝，超越1993-94年球季紀錄，創下隊史新高。當年是火箭首度捧回總冠軍盃。火箭本季主場已經15連勝，登隊史第2高，對上鵜鶘戰績3勝1敗。



鵜鶘明星賽球員戴維斯（Anthony Davis）轟出25分，外帶8籃板、4火鍋；狄亞洛（Cheick Diallo）有15分、9籃板。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070325