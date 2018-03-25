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高登秀全方位球技 魔術賞太陽第11連敗

發稿時間：2018/03/25 13:02

最新更新：2018/03/25 13:02

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（中央社奧蘭多24日綜合外電報導）美國職籃NBA奧蘭多魔術前鋒高登（Aaron Gordon）今天展現全方位球技，拿下29分、11籃板、3抄截和生涯最高的8助攻，率隊以105比99擊敗作客的鳳凰城太陽，太陽苦吞11連敗。

路透社報導，佛契維奇（Nikola Vucevic）貢獻魔術24分和11籃板，拿下過去19場比賽的第4勝，奧古斯丁（D.J. Augustin）襄助15分、10助攻和9籃板，赫佐尼亞（Mario Hezonja）繳14分、8籃板，以及平個人生涯紀錄的4抄截，麥克（Shelvin Mack）則繳12分。

太陽的傑克森（Josh Jackson）則斬獲18分，藍恩（Alex Len）貢獻15分與9籃板，但太陽仍不敵魔術，連吞第11場敗仗，而過去28場比賽已吃下26場敗仗。

今天是佩頓（Elfrid Payton）2月初被交易到太陽以來，首場迎戰前東家魔術的比賽，共繳14分、8助攻和3抄截。佩頓踏入球壇後，在魔術打拚3季半才被交易到太陽。

烏里斯（Tyler Ulis）替太陽貢獻14分，丹尼爾斯（Troy Daniels）繳12分，克里斯（Marquese Chriss）則繳10分。（譯者：周莉芳/核稿：林憬屏）1070325

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