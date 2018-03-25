/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票中華職棒王維中管中閔
>rss

林岳平轉教練沒遺憾 13年球員生涯努力過

發稿時間：2018/03/25 18:42

最新更新：2018/03/25 19:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前舉辦中職救援王林岳平（前中）簽名會，讓球迷與林岳平近距離互動。中央社記者張新偉攝　107年3月25日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前舉辦中職救援王林岳平（前中）簽名會，讓球迷與林岳平近距離互動。中央社記者張新偉攝　107年3月25日

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中職救援王紀錄保持人統一獅隊林岳平，今年從球員身份退下成為教練，對此他認為沒有遺憾，「球員生涯13年，我很努力呈現自己的能力、貢獻給球隊」。

林岳平2005年加盟統一獅隊展開中職生涯，曾是獅隊相當倚重的投手戰力，但球員生涯並非一帆風順，2007年接受心臟手術，2009年開始專職後援，僅2010年有4場先發出賽紀錄，中職球員生涯留下33勝、43敗、129次救援成功，129次救援成功為目前中職之最，現役球員最多救援成功的投手為Lamigo桃猿隊陳禹勳的54次，想超越林岳平還要一段時間。

今年36歲的林岳平還不是獅隊陣中年紀最長者，選擇從球員身份退下，轉任獅隊二軍投手教練；他表示這是很自然的過程，也提到並沒有遺憾，也不覺得可惜，「畢竟過去13年間，我很努力呈現自己的能力、貢獻整個球隊」，當球隊希望他轉任教練，他也依照球隊的安排，學習新的棒球知識。

從球員變成教練，林岳平表示當然有所不同，過去面對失敗和挫折要自己悶著、忍耐，現在教選手，面對失敗和挫折是從另外一個角度，球員是執行者，失敗了大家可以一起探討、找出原因，幫助球員找出往下一個目標走的方向，從球員場上的表現再來重新檢視自己。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070325

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前外野特別設置林岳平文物紀念展，讓球迷得以一覽他球員生涯的每個時刻。中央社記者張新偉攝　107年3月25日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前外野特別設置林岳平文物紀念展，讓球迷得以一覽他球員生涯的每個時刻。中央社記者張新偉攝　107年3月25日
中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前外野設置中職救援王林岳平文物紀念展，展示林岳平第125次救援成功實戰手套與紀念獎牌等，呈現他在職棒生涯的精彩時刻。中央社記者張新偉攝　107年3月25日中華職棒統一7-ELEVEn獅隊25日在台南球場進行主場開幕戰，賽前外野設置中職救援王林岳平文物紀念展，展示林岳平第125次救援成功實戰手套與紀念獎牌等，呈現他在職棒生涯的精彩時刻。中央社記者張新偉攝　107年3月25日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

一週重要新聞影像回顧（0318-0324）

HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
UBA冠軍戰決戰
UBA冠軍戰決戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP