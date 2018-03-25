林岳平遺憾錯過雅典奧運 走過失敗蛻變英雄

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中職統一獅隊今天為林岳平舉行引退儀式，回憶球員生涯，沒能參加2004年奧運是遺憾，走過挫折、病痛，他卻認為唯有嘗過失敗才能體會成功的甜美、蛻變成英雄。



回憶一路走來的棒球路，林岳平表示2004年雅典奧運熱身賽後遭換將，沒能參加奧運是遺憾，奧運落選哭的唏哩嘩啦，遇過重要比賽砸鍋，又碰到身體出狀況需要手術，面對這些挫折和失敗，沒有擊垮他，「我努力去面對、去突圍」。



林岳平去年季後結束球員生涯、轉任教練，如何幫助球隊投手群，林岳平表示，把在職棒的觀念，練習和比賽的態度，狀況好、壞、厭倦的時候、得意的時候，要如何去面對，將正向的態度和精神傳給年輕投手。



球員生涯遇過挫折、失敗、病痛，直到2008年跟著球隊拿下總冠軍，那年也投出好成績，「走過之前的失敗和失落，才能得到這個甜頭」，教練可以給球員的只是輔助，「球場上成功所需要的那些東西，還是需要他們自己去體會」，唯有球員體會挫折、失落，從中改變找到突破點，才能蛻變成英雄。



林岳平2005年進到獅隊後穿上代表王牌投手的17號球衣，2016年時將17號球衣傳給年輕投手林子崴，他表示17號是當時謝長亨指定給他的，「我穿到第10年覺得成績開始下滑，那時候球隊選進林子崴，我看到他對棒球的態度和精神很好，希望他可以成為球隊的王牌左投」。



林子崴今年開季二軍出發，林岳平轉任二軍投手教練，林岳平表示，林子崴一直很努力，態度也很好，雖然短期內可能不會看到他上一軍，但相信5月開始會慢慢看到他在二軍出賽投出好成績。（編輯：李錫璋）1070325