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中等學校女壘聯賽 士商爭冠拚重返榮耀

發稿時間：2018/03/26 18:23

最新更新：2018/03/26 18:23

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（中央社記者謝靜雯台北26日綜合報導）106學年度中等學校女壘聯賽總決賽明天舉行，FOX體育台首度現場直播國中、高中組冠軍戰；高中組士林高商坐二望一，埔里高工需先與東山高中爭取冠軍戰門票，力拚3連霸。

女子壘球為2020年東京奧運競賽項目，近年中華隊在壘球國際賽事上屢有不錯表現，世界棒壘球總會去年3月首度公布女壘世界排名，台灣名列第5，亞洲區僅次於日本，足見女壘實力在世界領先集團中。

106學年度中等學校女子壘球聯賽隊伍達46隊，包括高中9隊、國中17隊、國小20隊，體育署表示，因為有這些積極培育優秀女子壘球運動員的基層，才能奠定女子壘球國際賽優異的成績。

106學年度中等學校女壘聯賽總決賽將於明天在高雄市鳳山壘球場舉行，國中組比賽將先由高雄市五福國中與新北市福營國中交手，勝隊與南投縣埔里國中爭冠。

高中組比賽台北市士林高商已經先取得冠軍戰門票，士林高商上一次拿下女壘聯賽冠軍為102學年度，此次力拚重返榮耀，而南投縣埔里高工則需先與台中市東山高中交手，勝隊與士林高商爭冠，埔里高工104、105學年度都拿下高中組冠軍，今年力拚3連霸。

體育署今天發出新聞稿，為服務無法到場觀賽球迷，除FOX體育台外，體育署MOE Sports也會提供網路平台轉播。（編輯：李錫璋）1070326

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